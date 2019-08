Leimen. (mf/mün) Für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst sorgte ein zunächst unbekannter Stoff in der Schwetzinger Straße. Gegen 10 Uhr erreichte ein Notruf die Rettungsleitstelle: Mehrere Personen in der dortigen Volksbank würden nach Austritt eines unbekannten Stoffes unter Atemwegsreizungen leiden.

Umgehend rücken Feuerwehr und Rettungsdienst in großer Zahl an. Sowohl die Bank als auch das dort untergebrachte Polizeirevier müssen evakuiert werden. Der Bereich um die Schwetzinger Straße wurde gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte, soll keine Gasausströmung ursächlich gewesen sein. Floriansjünger aus Leimen gehen derzeit in das Gebäude vor und suchen die Ursache für den, laut Polizisten vor Ort, "stechenden Geruch". Zwei Personen, die noch vor Ort über Atembeschwerden klagten, werden derzeit vom Rettungsdienst behandelt.

Gegen Mittag teilte die Feuerwehr mit, dass Buttersäure ursächlich für den Geruch war. Danach begannen die Feuerwehrleute damit, das Gebäude zu belüften.

Mittlerweile geht die Polizei in ihrer Mitteilung davon aus, dass ein Unbekannter eine Glasampulle mit Buttersäure in die Bank geworfen hat. Auch wenn niemand verletzt wurde, so ermittelt die Polizei jetzt doch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Insgesamt 10 Bankangestellte und drei Beamte des benachbarten Polizeipostens hatten sich wegen des Gestankes in Sicherheit bringen müssen.

Update: 23. August 2019, 13.50 Uhr