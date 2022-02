Leimen. (RNZ) "Immer wieder schön, in der Großen Kreisstadt gewesen zu sein. Zuhause." Mit diesen elf Worten und einem siebensekündigen Video hat sich Boris Becker auf seinem Instagram-Kanal bei einem Besuch in seiner Heimatstadt gezeigt.

Der ehemalige Tennis-Profi steht dabei vor dem Ortsschild der Stadt. "Immer wieder schön Zuhause…", schreibt er zudem. Die Reaktionen der Community waren durchweg positiv. "Willkommen daheim", schreibt eine Userin. "Der ewige 17jährige Leimener!!! Alles Gute, lieber Boris Becker", schreibt ein User. Andere drücken eigene Erinnerungen an Leimen aus: "Ich war Studentin in Heidelberg (für ein halbes Jahr) und war ein Paar Mal in Leimen! Sehr schön! (Ich komme aus Schottland)". Eine weitere Nutzerin lässt "❤️Liebe Grüsse, an die Mama❤️" ausrichten.

"Lass dich mal wieder im Leistungszentrum blicken, wir würden uns freuen", schreibt ein Nutzer, der offenbar aus Leimen kommt. Eine kleine augenzwinkernde Kritik gibt es aber doch: "Musch uff Leimerisch sage", lautet ein anderer Kommentar.