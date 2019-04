Leimen. (fre) Wolfgang Stern wetterte vergebens. Der CDU-Stadtrat, Vizepräsident im Bund der Selbständigen Baden-Württemberg und Seniorchef eines örtlichen Autohauses kritisierte bei der zurückliegenden Sondersitzung des Gemeinderats vergeblich den Verkauf des gesamten Erweiterungsgebiets vom Gewerbegebiet Leimen-Süd II an einen einzigen Interessenten. Bei nur zwei Gegenstimmen votierten die Stadtmütter und -väter für eine Ansiedlung der Stefan Geisser GmbH und damit für die Ansiedlung einer bislang nicht in Leimen ansässigen Autohausgruppe.

Und auch wenn der Notarvertrag noch nicht unter Dach und Fach ist, so viel ist klar: Die Geisser-Gruppe plant ein millionenschweres Engagement in Leimen. Allein für die stadteigenen 25.600 Quadratmeter in Leimen-Süd muss sie 4,3 Millionen Euro hinlegen - 170 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen private Flächen, die zum selben Quadratmeterpreis den Eigentümer wechseln sollen. Und dann ist noch kein eigentliches Autohaus mit Werkstätten errichtet. Wann das sein soll, blieb während der Ratssitzung offen.

Die Autohausgruppe Geisser startete 1990 mit einem Volvo-Autohaus in Karlsruhe. In den Folgejahren kamen weitere Volvo-Standorte in Heidelberg, Mannheim und Baden-Baden hinzu. Die Marke Jaguar integrierte Geisser erstmals 2005 an ihrem Standort Karlsruhe, es folgte 2011 der Standort Mannheim, der zudem Range Rover repräsentierte. Die italienische Nobelmarke Maserati kam 2016 hinzu, mit Standort in Mannheim. Neben dem Neuwagengeschäft - nach eigenen Angaben wechseln hier jährlich 2000 Fahrzeuge den Besitzer - baut das Unternehmen auf einen vergleichbaren Gebrauchtwagenverkauf. Ebenfalls nach eigenen Angaben werden jährlich 40.000 Werkstattbesuche abgearbeitet. Nach Worten von CDU-Stadtrat Peter Anselmann hängt Geisser "sehr stark an der SAP". (fre)

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald (CDU), der offenbar nach Dissonanzen innerhalb der CDU-Fraktion den Grundverkauf bei der Märzsitzung von der Tagesordnung genommen hatte, verwies auf die gemeinderätlichen Vorgaben für den Verkauf von Gewerbeflächen: 50 Arbeitsplätze pro Hektar sollen geschaffen, Speditionen und Logistikunternehmen ausgeschlossen werden. Diesen Vorgaben entspreche die Geisser-Gruppe, die in Leimen - mit einer eigenständigen GmbH - ihre Werkstatt für ihre Marken Volvo, Range Rover und Maserati zentralisieren und 130 Arbeitsplätze schaffen wolle. Nach Recherchen der Stadt spreche nichts gegen die Bonität und die Zuverlässigkeit des Unternehmens.

Wolfgang Stern (CDU) nannte indessen die Grundstücksvergabe ein "Ärgernis". Die Geisser GmbH sei dem Gemeinderat als einziger Interessent gemeldet worden, was aber nicht korrekt sei. Zudem habe diese Firma "viele Versprechungen gemacht, die ich anzweifle". Konkreter wurde Stern nicht. Und: Massiv bemängelte er, dass die Gewerbeflächen nicht ausgeschrieben worden seien.

Schützenhilfe erhielt Stern von Peter Anselmann. Er führte örtliche Betriebe ins Feld, die Interesse an Gewerbeflächen angemeldet hätten, von der Stadtverwaltung aber immer wieder "abgewimmelt" worden seien. Völlig egal sei, ob es sich hier um CDU-nahe Bewerber oder andere gehandelt habe. Kritisch sei zudem, dass mit der Geisser GmbH auf einen einzigen Bewerber gesetzt werden solle - ausgerechnet in Zeiten eines grundlegenden Umbruchs in der Automobilindustrie und dessen noch offenem Ende. Eine Risikostreuung auf sechs bis acht kleinere Betriebe sei nur von Vorteil für die Stadt.

Ralf Frühwirt (GALL) zeigte sich ob dieser Einwürfe nur verwundert. Seit fünf Jahren stehe am Tinqueux-Kreisverkehr und damit unweit des Gewerbegebiets ein riesiges Transparent, mit dem die Flächen im erweiterten Gewerbegebiet angeboten wurden: Hätten jene einheimischen Interessenten, die sich erst in den zurückliegenden Wochen gemeldet hatten, diese Werbung übersehen? Dass sie jetzt "aus dem Busch springen", verdeutliche vielleicht ja nur, dass sie "angepisst" seien, dass jemand von auswärts da sei.

Auch Peter Sandner (SPD) ging - offenbar irrigerweise - davon aus, dass die Gewerbeflächen aktiv angeboten wurden. Dessen ungeachtet erfülle die Geisser GmbH die gemeinderätlichen Vergaberichtlinien - und diese sollten nicht den Einheimischen zuliebe über Bord geworfen werden. Schließlich gehe es hier auch um Vertrauensbildung gegenüber potenziellen Investoren, befand Klaus Feuchter (FDP), der ursprünglich vom Gemeinderat festgelegte Quadratmeterpreise von 240 oder 220 Euro als Träumereien bezeichnete. "Kurz vor knapp", so Feuchter mit Blick auf einen Geschäftsabschluss, dürfe Leimen "nicht das Schwänzl einziehen". Rudolf Woesch (FW) sah dies genauso.

Gegenwind erhielten Wolfgang Stern und Peter Anselmann auch aus der eigenen Fraktionsspitze. Richard Bader konstatierte zweierlei: Erstens habe man einen Interessenten, der die gemeinderätlichen Kriterien erfülle, und zweitens sei es unseriös, seit Jahren in den Haushaltsreden die Vermarktung des Gewerbegebiets und die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu fordern, und dann jetzt, wo Bewegung in die Sache kommt, nichts zu tun.

Der Verkauf der Gewerbeflächen an die Geisser-Gruppe wurde bei den Gegenstimmen von Stern und Anselmann sowie bei der Enthaltung von Hans Appel (CDU) beschlossen.