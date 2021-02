Von Sabrina Lehr

Leimen. Keine Übungen, keine Ausbildungen, keine Lehrgänge – und trotzdem für die Allgemeinheit da: Das gilt aktuell für die Feuerwehren. Mit der "Bluelightfirestation"-Challenge, bei der die Feuerwehrhäuser mit den Blaulichtern der Einsatzwagen beleuchtet und fotografiert werden, machen sie derzeit bundesweit im sozialen Netzwerk Facebook auf ihre Situation in der Pandemie aufmerksam. Auch das Gerätehaus der Feuerwehr Leimen strahlte in leuchtendem Blau. Die RNZ hat mit Kommandant Armin Nelius über die Lage seiner Wehr in der Pandemie gesprochen.

Wie es der Feuerwehr aktuell geht? "Schlecht", fällt seine Antwort zunächst eindeutig aus. Denn aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen liegt der Normalbetrieb auf Eis: "Mit Ausnahme der Schulferien haben wir normalerweise eine Übung pro Woche", erklärt Nelius. Das sei aktuell zumindest im Präsenzbetrieb nicht möglich.

Kommandant Armin Nelius. Foto: Alex

Zwar habe die Wehr bereits Übungen in Form von Videokonferenzen abgehalten, was aber ein grundlegendes Problem nicht lösen könne. "Das Aufgabenfeld der Freiwilligen Feuerwehr ist umfassend und eher praxisorientiert", so der Kommandant. "Dazu gehört es, mit Geräten umgehen zu können. Außerdem ist Feuerwehr Teamarbeit und Geselligkeit." Theoretisches Wissen könne man zwar durch Fotos und Lehrvideos vermitteln. "Aber es nutzt nichts, wenn man die Sachen nicht in die Hand nehmen kann", findet Nelius, wenn er auch die digitale Alternative "besser als nichts" findet.

Was durchaus Folgen hat: "Es ist, wie wenn man lange nicht Fahrrad gefahren ist", vergleicht der Kommandant. Er betont jedoch, dass trotz der fehlenden Routine aus den Übungen die Einsatzbereitschaft seiner Wehr gewährleistet sei: "Leimen kann sich sicher fühlen."

Das stellen die freiwilligen Feuerwehrleute aktuell zwei- bis dreimal in der Woche mit Einsätzen unter Beweis – deutlich seltener als zu Vor-Corona-Zeiten, in denen 250 bis 300 Einsätze im Jahr normal gewesen seien. Den Rückgang der Einsätze führt Nelius auch auf die Pandemie zurück: "Bisher ist man alarmiert worden, wenn jemand vergessen hat, den Herd auszumachen und der Rauchmelder angegangen ist. Jetzt im Homeoffice merkt man es selbst und stellt das Gerät rechtzeitig aus."

Auch nicht wie gewohnt laufen indes die verbleibenden Einsätze ab. Die Einsatzwagen selbst seien zwecks Corona-Abstand nur noch mit sechs statt mit neun Einsatzkräften besetzt, im Wagen gelte Maskenpflicht. Während bis dato im Auto auf den Einsatzbefehl gewartet wurde, passiert das nun im Freien – denn auch da will der nötige Abstand gewahrt werden. Und wenn nicht, heißt es auch dort: Maske auf. Einen Corona-Fall habe es bei der Leimener Wehr indes noch nicht gegeben.

Auf Eis liegen aber nicht nur Übungen oder Lehrgänge, sondern auch die Tätigkeit der Nachwuchstruppe: der Jugendfeuerwehr. Das gilt sowohl für die Treffen ihrer 24 aktiven Mitglieder als auch für die Schnupperaktivitäten in Schulen oder Kindergärten, bei denen sonst der eine oder andere Nachwuchs-Feuerlöscher hängen bleibt.

Hier will Nelius die Lage aber "nicht so schwarz sehen": Zum einen sei noch keiner der Jugendlichen ausgetreten. Zum anderen hofft er, dass gerade die aktuelle Krise das Bewusstsein für Hilfsdienste wie die Feuerwehr stärkt. Zwar könne man die aktuellen Abgänge bei der aktiven Wehr nicht mit Nachrückern aus der Jugendfeuerwehr kompensieren. "Das ist aber kein Corona-Thema", stellt der Kommandant mit Blick auf eine generell hohe Fluktuation bei Jugendlichen fest. Sorgen, dass das auf Dauer zum Problem wird, macht er sich dennoch nicht: "Die Feuerwehr ist bei Befragungen nach den angesehensten Berufen immer dabei und wird nie aus der Wahrnehmung verschwinden."