Von Lukas Werthenbach

Leimen. Endlich sind die Bautrockner da, langsam geht es voran: Nach einer verheerenden Explosion im Wasserleitungssystem des Elisabeth-Ding-Kindergartens wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis die Kinder die zwischenzeitlich überflutete "Bewegungsbaustelle" im Untergeschoss mit zahlreichen Turn- und Spielgeräten wieder nutzen können. Was den geschätzten sechsstelligen Schadensbetrag weiter in die Höhe treibt: Nicht nur Wasser drang in die unterm Erdgeschoss liegenden Räume, sondern es vermischte sich zudem mit 300 Liter Hydrauliköl aus dem Fahrstuhlkeller.

Claudia Neininger-Röth. Foto: Geschwill

"Gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist das eine Katastrophe", sagt Kindergartenleiterin Claudia Neininger-Röth im RNZ-Gespräch. Schließlich seien die Kinder in der geräumigen "Bewegungsbaustelle" mit Matten, Hüpfsäcken und anderen Geräten normalerweise täglich sportlich aktiv – gerade außerhalb der Sommermonate. Hier stand bis vor Kurzem das genannte Öl-Wasser-Gemisch etwa 30 Zentimeter hoch. "Der darunter liegende Keller war bis unter die Decke überflutet", so Neininger-Röth. Ebenfalls ein Schlag für alle Betroffenen: "Weil unser Fahrstuhl jetzt nicht mehr funktioniert, müssen jeden Mittag über 140 Essen für die Kinder über die Treppe in den dritten Stock getragen werden."

Die sogenannte Enthärtungsanlage – ein an der Frischwasserleitung im Untergeschoss installiertes Gerät zur Reduzierung des Kalkgehalts – sei bereits im Spätsommer explodiert und habe zu der beschriebenen Zerstörung geführt. "Die Anlage wurde auch regelmäßig gewartet – warum das geschehen ist, kann keiner erklären", so die Kindergartenleiterin. Man habe den Schaden nicht gleich öffentlich gemacht, weil man sich zunächst ein genaueres Bild über das Ausmaß der Schäden habe machen wollen, sagt sie: "Es mussten erst Probebohrungen stattfinden, um zu sehen, ob der Estrich auch rausmuss." Aktuell sehe es danach aber zum Glück nicht aus.

Bautrockner sollen verbliebene Feuchtigkeit aus den Räumen ziehen. Foto: Alex

Dennoch: Nicht nur der finanzielle, auch der ideelle Schaden ist immens. Laut Neininger-Röth müssen die Böden im Untergeschoss herausgerissen, Wände neu verputzt werden. Und dann die zahlreichen Dekorationsartikel für verschiedene Feste, unter anderem auch für die im nächsten Jahr geplante 25-Jahre-Feier der Einrichtung: Alles war im überfluteten Keller gelagert und ist nun zerstört. "In der Bewegungsbaustelle haben sich Matten mit Öl vollgesaugt, auch eine große Stereoanlage ist kaputt", schildert die Pädagogin. Während die Versicherung der Stadt für alle Schäden am kommunalen Gebäude zuständig sei, kümmere sich jene der evangelischen Kirche als Trägerin des Kindergartens um den Ersatz der "beweglichen" Einrichtungsteile.

Ärgerlich sei die lange Wartezeit, klagt Neininger-Röth: "Wir können nicht einfach Handwerker beauftragen, das wollen die Versicherungen mit ihren Fachleuten übernehmen." Jedoch heiße es seit Wochen immer wieder: "Die Handwerker sind nach der Flutkatastrophe alle im Ahrtal", berichtet sie. Dies sei offiziell auch der Grund dafür, warum man so lange auf Bautrockner habe warten müssen.

Weil sich das Wasser den Weg in den Öltank des Fahrstuhls bahnte, konnte das Öl-Wasser-Gemisch aus den überfluteten Räume nicht einfach in die Kanalisation abgepumpt werden: "Die Feuerwehr musste extra kommen und alles in einen speziellen Ölwagen pumpen." Die Stadt sei nach Neininger-Röths Worten derweil mit großem Engagement bei der Sache und unterstütze, wo möglich. Doch die Aufräum- und Sanierungsarbeiten zögen sich unangenehm in die Länge. Und auch finanziell gebe es noch einige Fragezeichen: "Es ist ein Fall für die Versicherungen, aber die Kirche muss 5000 Euro Selbstbeteiligung zahlen – insgesamt fehlen uns schon ein paar tausend Euro", sagt die Einrichtungsleiterin.