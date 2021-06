Leimen. (pol/rl) Sehr schwere Verletzungen zog sich ein 94-jähriger Fußgänger zu, die er in St. Ilgen bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Straße "Am Mühlweg" erlitten hatte.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei ergaben, war ein 37-jähriger VW-Fahrer in der Straße rückwärtsgefahren und hatte dabei den 94-Jährigen übersehen. Obwohl es nur ein leichter Zusammenstoß war, stürzte der Senior und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Er kam per Rettungswagen in eine Klinik. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 oder beim Polizeiposten Leimen (06224/1749-0) zu melden.