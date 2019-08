Von Nicolas Lewe

Leimen-St. Ilgen. Ein 69-jähriger Mann ist am Montag gegen 13.30 Uhr in der Probsterwald-Siedlung von einem Luftgewehr-Geschoss im Bauchbereich getroffen worden. Der Senior, der gerade mit seinem Enkel spazieren war, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er kam mit einer Schürfwunde davon. Trotzdem nimmt die Polizei, an die sich der 69-Jährige umgehend wandte, den Vorfall sehr ernst. Polizeisprecher Dennis Häfner, erklärte auf Nachfrage der RNZ: „Angriffe mit Luftgewehren auf Menschen haben wir so gut wie gar nicht.“ Erinnern könne er sich lediglich an einen Fall vor etwa drei Jahren, als in der Mannheimer Innenstadt aus einer Wohnung heraus mit einem Luftgewehr auf die Besucher eines Cafés gezielt wurde. Dass Tiere von den Geschossen getroffen werden, komme hingegen immer mal wieder vor. So waren in den vergangenen Jahren etwa Katzen in Wiesenbach oder in Eppelheim zu Opfern der heimtückischen Attacken geworden.

Der Angriff mit den etwa fingernagelgroßen Projektilen, sogenannten Diabolos, auf Menschen hat eine neue Dimension, findet Häfner. Die Polizei prüfe nun, ob gezielt auf den 69-Jährigen geschossen wurde oder ob es sich auch um einen „Unfall“ handeln könnte. Kurz bevor der Mann von dem Geschoss getroffen worden sei, habe er ein pfeifendes Geräusch vernommen. Nun liege der Schwerpunkt der Ermittlungen darauf, zu bestimmen, woher das Geräusch kam. Nach Angaben der Polizei trug sich der Vorfall in der Julius-Becker-Straße auf Höhe der Hausnummer 48 zu. Es sei möglich, so Häfner, dass der Schütze aus einem von zwei Häuserblocks in unmittelbarer Nähe schoss. Genauso gut könnte der Schuss aber auch aus dem Bereich der angrenzenden Felder gekommen sein.

Wie Häfner erläutert, habe der Getroffene noch „Glück im Unglück“ gehabt, da es sich bei dem Geschoss um ein stumpfes Projektil gehandelt habe. Im Falle eines Spitzkopf-Diabolos, wie sie mitunter auch von Jägern verwendet werden, wäre die Verletzung sicher schwerwiegender ausgefallen.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 an das Polizeirevier in Wiesloch zu wenden.

Update: 6. August 2019, 19.30 Uhr