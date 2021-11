Gefühlt ist es eine Ewigkeit her: Vor der Pandemie ermöglichte bei der Weinkerwe das Riesenrad den Blick auf die Leimener Innenstadt. Links das neue Verwaltungsgebäude der Stadt, daneben die evangelische Mauritiuskirche; die Giebelfassaden hinten in der Bildmitte gehören zum Kurpfalz-Centrum; rechts das historische Rathaus mit der Turmschule. Foto: Frenzel

Von Thomas Frenzel

Leimen. Für seine eher zurückhaltend-feine Art war es schon massive Kritik, die er mit Blick auf Leimens bisherige Stadtkernsanierung äußerte: "Wir haben 14 Jahre hinter uns – und sind noch nicht fertig geworden." Das schrieb Jan Currle von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) dem Gemeinderat ins Stammbuch, als es um die Antragsbegründung für ein neues Sanierungsgebiet "Leimen-Mitte" ging. Currle listete mit freundlichen Worten auch auf, woran es der Innenstadt alles mangelt.

Die Analyse des Städtebauexperten war ernüchternd: In dem neun Hektar großen Plangebiet leben gerade mal 444 Menschen – "das ist extrem wenig". Und es fehlen die ganz Jungen und die etwas Älteren. Die 15- bis 44-Jährigen seien überdurchschnittlich vertreten, Currle sprach von einer "gewissen Unwucht". Und: "Die Wohnungsbelegungsdichte ist unterirdisch". Leerstände, auch gewerblicher Art, seien keine Ausnahme: "Nicht hinter jedem Ladenschild ist auch Laden drin."

Das hat gleichermaßen seine Ursachen wie Konsequenzen. Die baulichen Zustände im gewünschten Sanierungsgebiet seien schlecht, sagte Currle. Nahezu alle Gebäude wiesen bauliche Mängel auf, erhebliche energetische Mängel seien bei zwei Fünfteln erkennbar. Aber ohne Einwohner gibt es auch keine Einkäufer und auch keine Kunden für eine Gastronomie vor Ort. Currle: "Die Zentrumsfunktion ist nach wie vor geschwächt."

Aus Sicht des KE-Berater muss diesem Dilemma gegengesteuert werden, frei nach dem Motto "Urbanität ist Dichte". Mit Dichte von Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistung, und das Ganze muss auch "bespielt" werden – mit Veranstaltungen und mit grünen Freiraumstrukturen. Allein beim Wohnen sieht Currle einen Zielwert von 185 neuen Wohneinheiten, dank derer in Leimen-Mitte rund 400 Menschen zusätzlich leben und Kaufkraft lassen könnten: "Ein wirkliches Potenzial, das aktiviert werden sollte."

Um diese Chancen zu eröffnen, wurden in dem städtebaulichen Entwicklungskonzept drei Maßnahmenschwerpunkte definiert. Zum einen ist das die "Lebendige Mitte" mit Georgimarkt, Rathausplatz und Turmschulhof, wo kommunalpolitisch seit Jahren – überspitzt formuliert – über jeden Quadratzentimeter gerungen wird. Die hier per Bürgerentscheid gescheiterte "Festhalle" könnte sich im zweiten Maßnahmenschwerpunkt wiederfinden: im Bereich von Bergbrauerei sowie Rosmarin- und Engelsgasse. Neues "urbanes Wohnen" soll hier verwirklicht werden und aus dem angejahrten Bürgerhaus am Alten Stadttor ließe sich ein attraktiver Veranstaltungsort machen. Unter "Bärentorplatz" firmiert schlussendlich das dritte Gebietsbündel. Es umfasst das Kurpfalz-Centrum mit der dortigen Nahverkehrsdrehscheibe sowie die Areale jenseits der Rohrbacher Straße mit Penny-Markt und Shell-Tankstelle, bei der sich die Stadt mit dem dortigen Käufer gerade einen Streit über die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts liefert. Wohnen, Arbeiten und Einkaufen sind hier vage für eine "umfassende Neuordnung" ins Auge gefasst.

Jan Currle wäre aber nicht er selbst, wenn er in seinen Rück- und Ausblick nicht auch Positives gepackt hätte. Mit Stadtbücherei, neuem Rathaus, Kindergarten und Awo-Gebäude habe die Stadt in den zurückliegenden Sanierungsjahren sich selbst sehr ertüchtigt und handlungsfähig sei sie auch beim Blick nach vorne. Und zwar mit ihren eigenen Liegenschaften und auch mit ihrer juristischen Möglichkeit, im Sanierungsgebiet das Vorkaufsrecht ausüben zu können.