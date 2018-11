Von Alexander Werschak

Nußloch. Die "Hochwasserschutzkonzeption Leimbach/Hardtbach" scheint sich für viele zu einem Fass ohne Boden zu entwickeln. Nun erreichte die Bugwelle der "Maßnahme IV" des fünfstufigen Großprojekts - der Ausbau des Leimbach-Unterlaufs - in Gestalt eines konkreten Kostenverteilungsplans die Gemeinden im südwestlichen Rhein-Neckar-Kreis. So auch den Gemeinderat von Nußloch, der geschlossen dem Vorhaben und den damit verbundenen Ausgaben zustimmte.

Um die schlechte Nachricht vorwegzunehmen: Was ehedem 13,1 Millionen Euro kosten sollte, wird wenigstens 34,3 Millionen Euro verschlingen. Indes lag der zugehörigen Vereinbarung von 2011 für die Maßnahme vier teils eine Kalkulation aus dem Jahr 2005 zugrunde. Zwischenzeitig wurde auf ein 100-jährliches Hochwasser abgestellt und der Ausbau des Leimbach-Unterlaufs nebst Dammsanierung und ökologischer Ertüchtigung umfangreich umgeplant. Dazu zählt auch eine zusätzliche Retentionsfläche auf Nußlocher Gemarkung.

Überdies könnte nach derzeitigem Stand die "Maßnahme V" - die Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben - entweder gleich ganz entfallen. Oder sie beschränkt sich auf ein reines Gewässerökologievorhaben des Landes, das die Kommunen monetär nicht in die Pflicht nimmt.

Anders sieht das bei der jetzt anvisierten "Maßnahme IV" aus. Sich deswegen in die Fluten zu stürzen, dazu haben die Kämmereien trotzdem keinen Anlass. Zwar müssen die Städte und Gemeinden für die örtlichen "Kreuzungsbauwerke", also für Brücken und querende Leitungen, aufkommen. Von den verbleibenden finanziellen Aufwendungen - geschätzt 32,2 Millionen Euro - übernimmt das Land jedoch etwa 95 Prozent.

Neu gewichtet wurde außerdem gemäß den veränderten Planungen die Kostenverteilung auf die betroffenen Kommunen. Für Nußloch ist das kein Grund, künftig nur noch Sprudel zu trinken, denn gegenüber der Vereinbarung von 2011 sind die Gesamtausgaben auf rund 600.000 Euro und damit 40 Prozent abgeschmolzen. Den dicksten Schwall muss jetzt Leimen verdauen, obschon auch hier der Kostenanteil etwas abgeflaut ist. Eine Kröte hat andererseits Sandhausen zu schlucken, das mit einem - wenngleich geringen - Mehraufwand rechnen muss. Wohingegen Heidelberg nur noch einen marginalen Anteil und Oftersheim sogar gar nichts mehr mittragen soll.

Doch halt: Gegenüber der Übereinkunft von 2011 ist der Aufwand für den Abwasserzweckverband "Untere Hardt" mit 1,1 Millionen Euro nahezu 80-mal höher. Die Klärwerker müssen nämlich fast alle Leitungsbauwerke bezahlen. Und weil Nußloch dem Zweckverband angehört, wird an dieser Stelle weiteres Geld vom kommunalen Konto in den Hochwasserschutz fließen.

Als ärgerlich und notwendig bezeichnete dann auch Kay Kettemann (CDU) das Projekt. Ralf Baumeister (FDP/BfN) unkte, dass die Kosten bis zur Endabrechnung der - gleichwohl guten - Maßnahme in zehn oder zwölf Jahren noch ansteigen würden. Man könne meinen, das Projekt dauere genauso lange, wie es vor einem Hochwasser schützen solle, kritisierte Michael Molitor (SPD) den zähen Verlauf und drängte darauf, die Bürger auch in Zukunft zu beteiligen.

Dass vor allem die Unterlieger von der Schutzkonzeption profitieren werden, strich Dorle Terboven (FWV) heraus. Ines Veits (Grüne) wiederum lobte die beabsichtigte Förderung der Artenvielfalt - wenn alles so kommt wie erhofft. Und sie sprach den Radweg entlang der Leimbachroute an, der vom Gemeinderat anschließend ebenfalls behandelt wurde: Die im Zuge des Leimbach-Ausbaus anzulegenden Unterhaltungssträßchen möchten die Gemeinden Leimen, Sandhausen und Nußloch so hergestellt wissen, dass der Unterbau dazu taugt, in Zukunft einmal mit einem für Fahrräder geeigneten Belag überzogen - also vermutlich asphaltiert - zu werden.

Nach dem einvernehmlichen Votum der Nußlocher Bürgervertreter sollen die drei Kommunen und der Nachbarschaftsverband eine diesbezügliche Eingabe machen. Obgleich Ralf Baumeister die Frage aufwarf, ob ein neuerlicher Radweg so nah am bisherigen grundsätzlich sinnvoll sei. Werner Neuweiler (FWV) bemängelte die geringe Unterstützung des Landes: Für den Veloverkehrsweg wird ein Zuschuss von 50 Prozent aus dem Landesprogramm zur Förderung der Radinfrastruktur erwartet.