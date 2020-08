Leimen/Nußloch. (pop) Mit einem Optimismus, den man als riesengroß bezeichnen könnte, nehmen die Rathauschefs der beiden Nachbarkommunen Leimen und Nußloch die Bewerbung um eine gemeinsame Gartenschau in einem der Jahre zwischen 2031 und 2036 in Angriff. Klar zum Ausdruck kam dies nun bei einem Gespräch im Leimener Rathaus. Bekanntlich soll das Areal zwischen Leimen und Nußloch neu gestaltet werden. Geplant sind unter anderem eine Reaktivierung der Straßenbahntrasse sowie ein "Quell- und Badepark".

So hielten Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster unisono fest, dass man sich im Grunde gar nicht damit beschäftige, eventuell eine Absage einzufahren. Vielmehr trifft laut Reinwald zu, dass "wir in jedem Fall nur gewinnen können". Denn unabhängig von einer Zusage zu einer Gartenschau wolle man das eine oder andere Konzept auf jeden Fall verwirklichen.

Joachim Förster pflichtete seinem Kollegen bei, dass es auch aus seiner Sicht schade wäre, wenn die vielen vorhandenen Ideen "im Schieber verschwinden würden". Unterm Strich handele es sich nämlich nicht um eine "Blümchenschau, sondern um ein Investitionsprogramm der ersten Güteklasse".

In Sachen Geld meldete sich auch Leimens OB Reinwald zu Wort. Und kam zu dem Schluss, dass die Kommunen selbstredend einen Eigenanteil einbringen müssten. Doch werde dieser "um ein Vielfaches vom Land vermehrt", was "Dinge möglich macht, die ansonsten nicht möglich wären". Jedenfalls hebe sich die von Leimen und Nußloch geplante Gartenschau von bisherigen Gartenschaukonzepten in gleich vier Punkten ab.

Erstens habe man es mit einer "interkommunalen Bewerbung" zu tun, worin Reinwald auch die "große Stärke" sieht. Zweitens werde das grüne Areal zwischen den beiden Kommunen nicht nur erhalten, sondern neu gestaltet. Als dritten Punkt nannte er, dass in diesem Bereich durch die vorgesehenen Straßen- und Lorenbahnen "Mobilität neu abgebildet wird". Und als vierten, dass es "schon lange keine Gartenschau mehr im Herzen der Kurpfalz" gegeben habe.

Alles in allem, so Reinwalds Fazit, "wollen die Bürgermeister und die Verwaltungen diese Gartenschau unbedingt". Hinzu komme, ergänzte Förster, die große Unterstützung der beteiligten Bürger für ein "schlüssiges Konzept mit vielen verbindenden Elementen" wie etwa der Lorenbahn und dem Leimbach.

Seine Einschätzung, dass eine Gartenschau ein "großes Potenzial für die Region und unsere beiden Kommunen hat", verband Nußlochs Rathauschef ebenso wie sein Pendant aus Leimen mit Dankesworten. Über diese freuen durften sich zum einen die bislang involvierten Mitarbeiter in den jeweiligen Rathäusern. Und zum anderen jene Unternehmen auf Leimener und Nußlocher Gemarkung, die sich gleichfalls eingebracht hätten.

Am Zuge ist jetzt aber erst einmal jene vom "Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz" einberufene Kommission, die Reinwald und Förster rund eine Woche vor dem Pressegespräch vor Ort willkommen heißen konnten. Vom stellvertretenden Bauamtsleiter Michael Sauerzapf war hierzu zu erfahren, dass man mit dieser Kommission das Konzeptgebiet vor dem Hintergrund einer "neuen Mobilität" im wahrsten Sinne des Wortes erfahren habe. Mithin begeistert gewesen seien die Kommissionsmitglieder unter anderem vom "provisorischen Laufsteg" beim Besuch bei "Betty Barclay" in Nußloch.