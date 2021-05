Heiligkreuzsteinach-Lampenhain. (lesa) Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 4 Uhr das Licht anmachen wollte, hatte Pech. Zumindest im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain, in Oberflockenbach und einem kleinen Teil Hohensachsens, die beide zu Weinheim gehören. Der Grund: An der Kreisstraße K 4122 zwischen der Landstraße L 535 und Lampenhain waren drei Bäume umgestürzt, von denen einer um 3.32 Uhr ein Leiterseil aus der Oberleitung riss – und damit auch 13 Kameraden der Feuerwehren aus Lampenhain und Heiligkreuzsteinach aus dem Schlaf.

"Wir wurden gegen 4.45 Uhr alarmiert", berichtet Kommandant Florian Koessler auf RNZ-Anfrage. Denn die Bäume, bei denen es sich laut Koessler um zwei Eichen und eine Buche handelte, waren quer auf die Fahrbahn gestürzt und versperrten diese. Wohl von der Witterung war ein Baum im Bannwald entwurzelt worden und hatte die beiden weiteren mit sich gerissen.

Die hölzerne Straßensperrung hatte zunächst auch zur Folge, dass die beiden Feuerwehrabteilungen sich nur über das Geäst hinweg absprechen konnten. "Wir sind beide jeweils von einer Seite gekommen", lacht Koessler. Also sperrten die Einsatzkräfte zunächst die Straße, leuchteten die Einsatzstelle aus und hielten Rücksprache mit Mitarbeitern des Energieversorgers Netze BW, die vor Ort geeilt waren. "Nachdem die Stromleitung freigeschaltet und geerdet war, haben wir die Bäume zersägt, gereinigt und dann wieder freigegeben", so Koessler. Gegen 5.45 Uhr sei die Straße wieder passierbar gewesen – gerade rechtzeitig, um den ersten Pendlern die Durchfahrt zu ermöglichen. Eine weitere Stunde später sei auch für die Feuerwehr der Einsatz beendet gewesen.

Und die Stromversorgung? Wie eine Sprecherin der Netze BW auf Anfrage der RNZ mitteilte, sei diese nach einer knappen Stunde – also gegen 4.30 Uhr – durch eine Umschaltung in den meisten Haushalten wieder hergestellt gewesen. Komplett floss der Strom kurz nach 5 Uhr wieder. Das soll er auch bald wieder in der beschädigten Oberleitung: Wie die Sprecherin mitteilte, sei die Leitung umgehend tagsüber von einem Handwerkerteam repariert worden. "Sobald sie fertig kontrolliert wurde, geht sie wieder ans Netz", so die Sprecherin.