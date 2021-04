Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Fahrt zwischen dem Stadteingang von Neckarsteinach kommend und dem Stadtausgang Richtung Schlierbach sowie umgekehrt dauert künftig zwei Minuten länger – zumindest unter der Bedingung, dass alle Ampeln auf Grün stehen, was nie vorkommt. Denn der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung eine Reduzierung des Tempolimits in der Ortsdurchfahrt, also auf der Bundesstraße B 37, von 50 auf 30 beschlossen. Damit sollen die lärmgeplagten Anwohner geschützt werden. Unter optimalen Bedingungen dauert die Fahrt auf der 2,5 Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Ortsenden bei Tempo 50 drei Minuten. Künftig wären es fünf.

"Die Lärmaktionsplanung beschäftigt uns schon lange", sagte Bürgermeister Frank Volk. Seit 2009 wird diese gefordert. Die Stadt habe im Jahr 2017 angefangen, sei aber durch Änderungen in der Rechtsprechung ausgebremst worden. "Nun sind wir aber am Ziel", so Volk.

Peter Koehler vom beauftragten Verkehrsplanungsbüro "Koehler und Leutwein" in Karlsruhe bestätigte, dass es rechtliche Änderungen gab, sodass die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden und Institutionen erneut gehört werden mussten. Er machte deutlich, dass auf die Förderung von Lärmschutzfenstern und auf schallarme Fahrbahnbeläge kein Rechtsanspruch bestehe – anders als bei verkehrsrechtlichen Maßnahmen. In weiten Teilen der Stadt würden "gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen" durch Straßen- und Bahnverkehr bestehen, die einen Eingriff in den Verkehr möglich machen würden.

Der Maßnahmenplan sehe neben dem neuen Tempolimit in der Ortsdurchfahrt auch eine Beschränkung auf der Bundesstraße B 45 in Richtung Bammental von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde vor, um die Anwohner zu schützen. Außerdem soll in Teilen der Wiesenbacher Straße das Tempo von 50 auf 30 gesenkt werden.

"Die Beteiligung ergab eine prinzipielle Zustimmung zu den Maßnahmen", erklärte Koehler. Leicht eingeschränkt gelte diese für die B 45, da hier keine wesentliche Verbesserung eintrete. "Die Verringerung ist aber immer noch wahrnehmbar", betonte der Experte. Die Maßnahme sei deshalb gerechtfertigt und dürfe "zur Vermeidung von weiteren gesundheitsgefährdenden Emissionen" auch umgesetzt werden.

Bedenken seien von Betreibern der Buslinien angemeldet worden, die eine Verlängerung der Fahrzeiten und somit Schwierigkeiten beim Einhalten des Fahrplans befürchten würden. Hier sei aber zugunsten des Schutzes der Anwohner zu entscheiden. Grundsätzliche Zustimmung hingegen sei von der Straßenverkehrsbehörde gekommen, die bei der nächsten Sanierung auch einen lärmmindernden Fahrbahnbelag prüfen wolle. Die Anwohner könnten zudem auch den Einbau von Lärmschutzfenstern fördern lassen – und zwar vom Karlsruher Regierungspräsidium, das für die Bundesstraßen zuständig ist. Der Klimaschutzbeirat der Stadt wünschte sich weitere Maßnahmen, berichtete Koehler. Weitere Temporeduzierungen in Bereichen ohne ausreichende Überschreitungen seien jedoch nicht möglich.

Die Bürgerbeteiligung sei kaum genutzt worden, so Koehler weiter. Einige wenige Bürger aus dem unteren Teil der Wiesenbacher Straße hätten dort Maßnahmen gefordert. Aber auch hier seien die Überschreitungen nicht hoch genug.

Die Abstimmung erfolgte schließlich mit großer Mehrheit bei einer Handvoll Enthaltungen. Lediglich Dietmar Keller (SPD), von Beruf Fahrlehrer, stimmte bei einem Beschluss dagegen. Wann genau Schilder mit den neuen Regelungen aufgestellt werden, stand noch nicht fest.