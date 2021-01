Von Sabrina Lehr

Sandhausen. Das neue Jahr begann für Joachim Fröhlich früh: Um 4.10 Uhr des Neujahrstags wurde der 59-Jährige nach eigenen Angaben aus dem Schlaf gerissen. Seit Oktober sei das regelmäßig der Fall und die Ursache klar. Oder besser: der Verursacher. Denn der Weckruf ist das Krähen eines Hahns, der seit vergangenem Spätsommer mit vier Hennen auf dem Nachbargrundstück eingezogen ist. Ein Umstand, der Fröhlich angesichts seines zentral in der Hauptstraße gelegenen Wohnorts sauer aufstößt: "Wenn ich einen Hahn haben wollte, wäre ich aufs Land gezogen."

Nahezu täglich werde er vom Hahn geweckt, häufig während der gesetzlichen Ruhezeit zwischen 22 und 6 Uhr. Was laut Fröhlich mittlerweile Folgen hat: "Schon seit Anfang November habe ich Tinnitus und leide unter Schlafentzug." Das mache sich auch bei seiner Arbeit als Projektmanager für die SAP-Beratung bemerkbar: "Durch die Konzentrationsmängel passieren Fehler."

Mit dem Nachbarn habe er das Gespräch gesucht. Dieser habe daraufhin eine Zeitschaltuhr an der Stalltür angebracht. Seither kräht der Hahn vor 9 Uhr aus dem Stall – Fröhlich hört ihn aber immer noch. "Dann habe ich beim Bauamt eine Anfrage gestellt, ob die Hühnerhaltung erlaubt ist", so der 59-Jährige. Das Ergebnis erläutert Ortsbaumeister Michael Schirok auch der RNZ: "In einem allgemeinen Wohngebiet ist Kleintierhaltung zulässig." Zwar befinde sich der Bebauungsplan in Aufstellung, das Gebiet habe aber den Charakter eines allgemeinen Wohngebiets. Darin sei die Haltung eines Hahns gemäß einem Gerichtsurteil von 2002, auf das die Gemeinde sich beruft, gestattet. Zwei Hähne indes wären nicht erlaubt.

Für Fröhlich, der seit zwölf Jahren mit seiner Frau in dem Haus "in zweiter Reihe" der Hauptstraße wohnt, ist das noch nicht das letzte Wort: "Wenn der Hahn erlaubt ist, will ich aber meinen Schlaf", begründet er seine Forderung nach einem schalldichten Stall. Also begann er, täglich in einer Tabelle zu vermerken, wann das Krähen des Hahns ihn weckte und beschwerte sich am 26. November beim Ordnungsamt. Nach Umwegen über die Polizei und das Heidelberger Ordnungsamt sicherten die Sandhäuser Beamten schließlich die Prüfung der Angelegenheit zu – was für Fröhlich aber wohl weiteren Ärger nach sich zog.

Erst nach "mehrmaligem Nachfassen" habe er am 16. Dezember die Rückmeldung bekommen, dass das Amt mit dem Besitzer des Hahns Kontakt aufgenommen habe und dieser Maßnahmen zur Schallisolierung vornehmen werde. "Auf meine Rückfrage, welche Maßnahmen bis wann geplant sind und ob eine Frist gesetzt wurde, erhielt ich keine Reaktion", empört sich Fröhlich. Über die Weihnachtsfeiertage zeigte er die Ruhestörung zudem täglich bei der Polizei Wiesloch an, in der Hoffnung, dass das "Bewegung vom Ordnungsamt" nach sich ziehe. Schließlich habe ihn die Polizei angewiesen, die Anrufe zu unterlassen. Weitere Kontaktversuche beim Ordnungsamt seien ergebnislos geblieben. "Ich habe das Gefühl, ich laufe gegen die Wand", klagt Fröhlich, der eine "Hinhaltetaktik" befürchtet.

Davon will die Behörde nichts wissen. "Der Beschwerdeführer wurde über das Vorgehen informiert", betont Martin Kirsch vom Ordnungsamt auf Anfrage der RNZ. "Mehr als informieren können wir nicht." Anfang Dezember sei der Hühnerhalter kontaktiert worden, den Kirsch als "sehr kooperativ" bezeichnet. Dabei habe man die Schallisolierung von Fenstern und Türen des Stalls bis Mitte Februar angeordnet. "Wenn der Stall vernünftig gedämmt ist, sind aus ordnungsrechtlicher Sicht keine weiteren Maßnahmen nötig", erklärt Kirsch.

Das bestätigt der Nachbar, dessen Name der RNZ bekannt ist, auf Anfrage. "Ich will keinen Ärger und habe schon Dämmschutzwolle um den Stall angebracht", so der Familienvater, der seit eineinhalb Jahren das 600 Quadratmeter große Grundstück neben Fröhlich bewohnt. Die Isolierung zweier Fenster fehle noch; diese wolle er in Kürze vornehmen und eine Lüftung in den Stall einbauen. Hahn und Hennen indes gehören zur Rasse "Deutsches Lachshuhn" – eine Art, die auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland geführt wird. In der Nachbarschaft habe er bisher ansonsten keine Klagen zu den Hühnern, deren männliche Exemplare ausgewachsen drei bis vier Kilo auf die Waage bringen, bekommen. Im Gegenteil: "Einige finden das sogar super, weil es sie an Zeiten erinnert, als viele Leute Hühner hielten." Zur Anschaffung der Tiere habe ihn und seine Familie neben dem Artenschutz-Aspekt Folgendes bewogen: "Uns gefällt der Gedanke, Raum nutzbar zu machen." Daher wachsen im Garten auch Gemüse und Obst. Mit Blick auf die Schallschutzmaßnahmen sagt er: "Wenn das Ordnungsamt sagt, wir müssen mehr machen, tun wir das."

Joachim Fröhlich indes hat sich inzwischen mit einer Beschwerde über mangelnde Kommunikation seiner Behörde an Bürgermeister Georg Kletti gewandt. Was das Krähen vom Nachbargrundstück angeht, sieht er – falls er sich nicht an die tierischen Nachbarn gewöhnt – zwei Optionen: "Entweder ich verzichte zugunsten eines Anwalts auf den Jahresurlaub oder wir ziehen weg."