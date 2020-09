Bruno Sauerzapf (links), Claudia Felden und Uwe Sulzer an der L 600. Foto: privat

Leimen/Gaiberg. (ugm) "Was lange währt, wird endlich gut" – so kommentieren Leimens Bürgermeisterin Claudia Felden (FDP), Leimens ehemaliger Bürgermeister Bruno Sauerzapf (CDU) und der Leiter der Amtsverwaltung in St. Ilgen, Uwe Sulzer (SPD), als Kreistagsmitglieder die Freigabe der Landesstraße L600.

Diese war bekanntlich zwischen dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg und dem Leimener Ortsteil Lingental mit Rasengittersteinen verbreitert worden, nachdem sich zahlreiche Unfälle teils mit tödlichem Ausgang ereignet hatten. Das Trio hatte sich für die Befestigung der Randstreifen eingesetzt – so zum Beispiel beim Besuch der Regierungspräsidentin im Dezember. Zufrieden stellten die Kreisrätin und die Kreisräte nun fest, dass es ich lohnt, gemeinsam aktiv zu werden.