Leimen-Lingental. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es auf der Landesstraße L600 am Dienstagnachmittag. Die L600 ist derzeit (Stand: 16.30 Uhr) in Höhe des Landgasthofes Lingental in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Ersten Informationen zufolge war ein Opel auf einen Fiat aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Näheres ist noch nicht bekannt.