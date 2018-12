Leimen-Lingental. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es auf der Landesstraße L600 am Dienstagnachmittag. Eine 46-jährige Fiat-Fahrerin war gegen 15.20 Uhr in Richtung Bammental unterwegs, als sie in Höhe des Lingentaler Hofs verkehrsbedingt bremsen musste. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Fiat ins Heck.

Beide Fahrerinnen und drei Insassen in beiden Autos wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten vorsorglich in Krankenhäuser. Alle fünf konnten die Kliniken aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Da anfangs nicht klar war, ob der Unfall Schwerverletzte gefordert hatte, war ein Rettungshubschrauber zum Unfallort gerufen worden. An den Autos entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die L600 in Höhe der Lingentaler Hofs für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Update: 19 Uhr, Dienstag, 25. Dezember 2018