Von Christoph Moll

Gaiberg. "Um 5.30 Uhr geht es jeden Tag los", erzählt Kent Holzhofer. "Es ist einfach nicht mehr erträglich." Seit der im Mai 2021 bestehenden Vollsperrung der L 600-Ortsdurchfahrt in Gaiberg fahren am Haus des 35-Jährigen in der Schwäbisch-Hall-Straße jeden Tag mehrere Tausend Autos vorbei. Betroffen sind auch viele weitere Anwohner insbesondere der Haupt- und der Panoramastraße. Einige von ihnen haben sich in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen, um gegen den Verkehr im Wohngebiet zu kämpfen. Sie haben 160 Unterschriften gesammelt, die nun dem für den Verkehr zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises übergeben wurden. Die Vollsperrung soll noch bis Juni 2022 andauern. Die weiträumige Umleitungsstrecke führt über Gauangelloch, Schatthausen und Mauer.

Bereits im Juli hatten mehrere Anwohner der inoffiziellen Umleitungsstrecke mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Sie stellten Blumenkübel und andere Gegenstände vor ihre Häuser auf den Gehweg, damit dieser nicht von Autos befahren werden kann. So wollten sie gefährliche Situationen für Fußgänger unterbinden. "Selbsthilfe wegen Überforderung der Ordnungsbehörden – bitte nicht über den Gehweg fahren! Mütter mit Kinderwagen werden dadurch gefährdet!" war auf einem Zettel an einem Warndreieck zu lesen. Doch die Polizei griff ein und veranlasste, dass die Barrieren wieder entfernt werden.

"Wir schlafen im Sommer mit offenem Fenster zur Straße", erzählt Anwohner Kent Holzhofer. "Der Lärm und die Abgase auch beim Frühstück in einem Wohngebiet sind nicht mehr zu ertragen." Von der Gemeinde habe er erfahren, dass jeden Tag 3000 bis 3500 Fahrzeuge die nicht als Umleitung ausgewiesene Strecke durch den Ort befahren. "Das ist das Acht- bis Zehnfache des bisherigen Verkehrs", betont Holzhofer. Lange habe man abgewartet, wie das Straßenverkehrsamt im Landratsamt reagiere. Dieses hatte auf Pochen der Gemeinde gehandelt und zum Beispiel einzelne Straßen als Anliegerstraßen deklariert sowie Parkverbote erweitert, damit Fahrzeuge im Begegnungsverkehr nicht auf Gehwege ausweichen müssen. Das habe aber auch für negative Begleiterscheinungen gesorgt, denn nun könne viel schneller gefahren werden.

"Wir haben uns das lange angeschaut, aber irgendwann war es zu viel", berichtet Holzhofer. Zur ersten Versammlung der Bürgerinitiative kamen etwa 20 Anwohner. Innerhalb von wenigen Wochen wurden 160 Unterschriften gesammelt – "und das in der Urlaubszeit", wie Holzhofer zu bedenken gibt. Das Ziel: Die Haupt-, die Schwäbisch-Hall- und die Panoramastraße sollen nur noch für Anlieger und Linienbusse befahrbar sein dürfen.

"Leider mussten wir durch die erstellte Baustelle auf der L 600 in Gaiberg ein größeres Verkehrsaufkommen und erhöhte Gefahren feststellen, die unser tägliches Leben erheblich einschränken", heißt es in dem von den Bürgern unterzeichneten Schreiben. "Außerdem ist das Unfallrisiko unserer Kinder auf dem Schulweg deutlich höher, da die Autofahrer die Gehwege in grob fahrlässiger Weise als zusätzlichen Verkehrsraum nutzen." Dies gelte auch für Busse, die sich begegnen.

Neben der anliegerfreien Zone schlägt die Initiative regelmäßige Polizeikontrollen, klar gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Poller für Gehwege, Bodenschwellen und eine Verteilung der Verkehrslast auf ganz Gaiberg vor. "Unser Wohngebiet soll und darf nicht als Ersatz für eine Landesstraße genutzt werden!", heißt es.

Die Unterschriften wurden in digitaler Form vor Kurzem dem Landratsamt übergeben. "Dort hieß es, dass es seit 30 Jahren nicht so viel Ärger wegen einer Straßensperrung gegeben habe wie nun in Gaiberg", erzählt Holzhofer. "Wir wollen nun ins Gespräch kommen."

"Ich kann bestätigen, dass das Anliegen der Bürgerinitiative aus Gaiberg bei unserem Straßenverkehrsamt in der Außenstelle Wiesloch eingegangen ist und dort geprüft wird", teilte Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, mit. "In die Prüfung werden die Kolleginnen und Kollegen auch noch die Polizei und die Gemeindeverwaltung einbinden."