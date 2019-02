Leimen. (sg) Die ab dem 4. Juni beginnende und sechs Monate lang währende Vollsperrung der L 600 in beide Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr zwischen Gaiberg und Leimen treibt die Bürger um. Das wurde bei der Vorstellung der Baumaßnahme im Bürgerhaus am alten Stadttor deutlich. Im Anschluss an die gebündelten Informationen gab es für die bis dahin sehr aufmerksam lauschenden Bürger genügend Zeit, um Fragen zu stellen oder Anregungen vorzubringen. Dieses Angebot wurde gerne in Anspruch genommen. Es gab rund ein Dutzend Wortmeldungen.

In den Beiträgen ging es unter anderem um die Frage, ob ein Fahrradweg von Lingental nach Leimen möglich ist. Weitere Themen waren die Zahl der Ersatzparkplätze entlang der L 600 während der Baumaßnahmen, die Kontrolle von Falschparkern und die Sicherstellung der Strom- und Wasserversorgung der Haushalte in Lingental während der sechsmonatigen Sanierungsphase. Mit "Ja" beantwortet werden konnte von der Stadtverwaltung die Frage, ob mit dem Beginn der Sperrung der L 600 die Ortsdurchfahrt im benachbarten Gauangelloch befahrbar sein wird.

Von den Zuhörern mit Applaus bedacht wurde die Bekanntgabe von Stadtwerkechef Rudi Kuhn, dass Lingental in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine vollausgebaute Bushaltestelle mit erhöhten Bordsteinen für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg sowie entlang der Bushaltestellen auch verbreiterte Gehwege erhält. Und auf der L 600 werde zur sicheren Querung für Fußgänger ein Überweg mit Ampelschaltung angelegt.

Ein Bürger nutzte die Gelegenheit, um der Stadtverwaltung für ihre frühzeitige Information und Kommunikation mit den Betroffenen sowie für die baulichen Verbesserungen ein großes Lob auszusprechen: "Ich finde es gut, wie sie auf die Anwohner zugehen." Die Anwesenden unterstrichen dies mit viel Beifall.

Jürgen Ebert, Geschäftsführer des von der Stadt beauftragten Bauunternehmens Hauck aus Waibstadt, stellte als Spezialist für Hoch-, Tief- und Straßenbau mit Polier Markus Röser und Bauleiter Sezer Eroglu die Ansprechpartner vor, die sich während der Bauphase neben den Verantwortlichen der Stadt vor Ort um Fragen oder auftauchende Probleme kümmern werden.

Weitere Fragen zum ÖPNV, den Umleitungen und den Baumaßnahmen beantwortet Marian Weritz von der Stadtverwaltung unter Telefon 06224 / 70 43 40 oder per E-Mail an baumassnahme.lingental@leimen.de. Er ist auch zuständig für die Ausgabe von Anwohnerparkplaketten und hatte bei der Infoveranstaltung ein Informationsblatt mit den Fahrzeiten der Verkehrsmittel und Buslinien vorbereitet.