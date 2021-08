Auch ein Heiland hat sich im Bammentaler Waldschwimmbad an die Regeln zu halten. Screenshot: YouTube/boenoemoen

Bammental. (ppf) Wenn der Bammentaler Bademeister damals, der Überbringung zufolge vor rund 2000 Jahren, für die Sicherheit auf dem See Genezareth zuständig gewesenen wäre, dann hätte sich der berühmte "Gang übers Wasser" in etwa so abspielen können:

Das originelle Video aus dem Bammentaler Freibad

Mit diesem lustigen Video des Bammentaler Waldschwimmbads wird derzeit auf der Video-Plattform YouTube geworben. Das Meisterwerk mit dem Titel "Mit uns gehen Sie richtig baden!" zeigt, wie ein Mann, gekleidet in einem weißen Leintuch, die Wasseroberfläche mit nackten Füßen berührt. Anstatt zu versinken, geht er Schritt für Schritt über das Schwimmerbecken, bis er schließlich in der Mitte angekommen ist.

Doch dann wird der Bademeister auf das Geschehen aufmerksam und greift mit einem schrillen Pfiff aus der Trillerpfeife beherzt ein. In breitem Dialekt verweist er auf die geltende Badeordnung - bis es dem Langhaarigen mit Bart buchstäblich das Wasser unter den Füßen wegzieht.