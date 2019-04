Diese "Ansicht der Stadt Heidelberg" ist eines von drei Werken aus der Primavesi-Reihe und nun in Neckargemünd zu sehen. Foto: Alex

Neckargemünd. (bmi) Zwei Gulden und 45 Kreuzer oder 1 Taler und 12 Groschen: Das war 1806 der Preis für die Bilderserie "Ansicht der Stadt Heidelberg" von Johann Georg Primavesi (1774-1855). Der Heidelberger Künstler mit italienischen Vorfahren gab seine drei Werke just an Ostern vor 213 Jahren zum Verkauf. Darunter ist auch die Ansicht von der nordöstlichen Seite, die nun auch Teil der Neckargemünder Sonderausstellung "Künstlerträume im Neckartal" ist. Klappe auf für den dritten Teil der RNZ-Serie zur Bilderschau im Alten Rathaus.

Wie war er also, Primavesis Blick aus dem Neckartal auf Alt-Heidelberg, die Feine? Majestätisch! Mit dem langsam und in weichen Schleifen dahingleitenden Neckar als zentralem Element, auf dessen leichten Wellen ein Segelboot reitet. Mit zwei Bauern im Vordergrund, die vor der Stadt in der Ferne auch ihre drei Rinder - zwei stehend, eines liegend - fest im Blick haben. Mit einem Landhaus samt romantischer Straße zur Rechten und den mit Wiesen, Wäldern und Felsen bedeckten Hügeln des Odenwaldes auf beiden Seiten. Und mit dem freundlichen Wolkenspiel sowie den feinen Konturen des Pfälzer Waldes im Hintergrund.

Und dann die Stadt selbst samt ihrem dichten Dächermeer, aus dem sich die Kirchtürme abheben. Die Alte Brücke, die 1806 genau seit 18 Jahren die Querung des Neckars trockenen Fußes ermöglichte. Und natürlich das Schloss, das leicht versteckt am Fuße des Königstuhls wie eh und je über Heidelberg thront.

Mit Radierungen des Schlosses hatte Primavesi bereits zuvor sogar von Johann Wolfgang von Goethe Anerkennung eingeheimst. Sein Versuch, eine Kunstschule in seiner Heimatstadt zu gründen, scheiterte jedoch. Also wurde aus dem Landschafts- ein Theatermaler, der über Mannheim nach Darmstadt und Kassel weiterzog, wo er hochbetagt verstarb.

Info: Künstlerträume im Neckartal, Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, Neckargemünd. Öffnungszeiten: Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei. Die Ausstellung ist am Ostersonntag geöffnet, nicht aber am Ostermontag.