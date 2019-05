Neckargemünd. (bmi) Ist das wirklich gemalt? Oder doch vielleicht ein Foto? Diese Fragen wird sich sicherlich der eine oder andere Besucher der Ausstellung "Künstlerträume im Neckartal" gestellt haben, als er das Bild "Blick auf Dilsberg und ins Neckartal" passiert hat. Und tatsächlich: Beim ersten, nur vagen Blick auf das Gemälde von Max Wolf (1824-1901) ist der Unterschied nicht sofort auszumachen.

Doch die RNZ wagt einen zweiten, genaueren Blick. Der lohnt sich und verrät: Hier ist Öl auf Holz mit einem Pinsel verstrichen und eben kein Fotoapparat ausgelöst worden.

Wunderschön ist die ganze Szenerie so oder so: Der Neckar, der in geschwungenen Kurven sich friedlich seinen Weg durch das Tal bahnt und von einem Felsbrocken in seinem Flussbett nicht stören lässt. Die grünen Ufer, an denen ein Kahn anliegt, sich Dickicht, Weide, Bäume und Häuser Neckargemünds an den Strom anschmiegen. Die sanften Hügel des Odenwalds, auf denen sich Wiesen mit Wald abwechseln und im Hintergrund die Feste und Gebäude auf dem Dilsberg thronen. Der hellblaue Himmel mit leichter Bewölkung.

Salopp gesagt: für einen Gymnasiallehrer nicht schlecht! Denn diesen Beruf hatte Max Wolf eigentlich erlernt und auch noch ausgeübt, als es ihm im Herbst 1867 nach Heidelberg zog. Hier arbeitete er dann mehr und mehr auch als Zeichenlehrer, schwang sich zum Leiter des Heidelberger Kunstvereins auf und entwickelte sein Talent und Stil als Maler. Abends war der Junggeselle übrigens häufig im "Perkeo" in der Heidelberger Hauptstraße anzutreffen.

Zusammen mit seinem Künstlerfreund Bernhard Fries verbrachte er ganze Sommer auf dem Heidelberger Kohlhof und in den Wäldern dies- und jenseits des Neckars. Bei diesen Ausflügen entstanden zahlreiche Landschaftsbilder, die das Neckartal in fein abgestimmten Farben auf die Leinwand brachten.

Info: Künstlerträume im Neckartal, Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, Neckargemünd. Öffnungszeiten: Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei.