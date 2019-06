Neckargemünd. (bmi) Mit Karl Weysser (1833-1904) hat die RNZ ihre Serie zur Sonderausstellung "Künstlerträume im Neckartal" begonnen und mit Karl Weysser endet sie auch. Denn unter den 70 Werken der am Wochenende letztmals geöffneten Schau im Museum des Alten Rathauses befinden sich gleich mehrere des namhaften Malers. Darunter auch sein "Blick in die Pfluggasse in Neckargemünd", ein 1898 auf Leinwand entstandenes Ölbild, das sich heute in Privatbesitz befindet.

Und was für ein Blick das ist! Denn in der Gasse der Altstadt - ihr heutiger Anblick hat sich kaum verändert - herrscht buntes Treiben. Die Häuser sind mit Grün bewachsen und mit Balkonblumen geschmückt. Hühner sind bemüht, zwischen den Pflastersteinen das eine oder andere Fressbare herauszupicken. Und natürlich haben sich auch Menschen jeden Alters auf und an der Straße versammelt.

Während die Bewohner des Fachwerkhauses rechts schweigsam das Stadtleben verfolgen, unterhält sich der adrett gekleidete Herr angeregt mit der Dame im Vordergrund. Allzu gerne würde man als Betrachter erfahren, was die Buben und Mädchen im sonnendurchfluteten Hintergrund des Bildes so aushecken. Ob der feine Zwirn der Leute ihre Sonntagskleidung darstellt. Und ob der damals obligatorische Gang in die Kirche noch bevorsteht oder schon vollzogen wurde.

Allein: Wir werden es nicht mehr erfahren. Das macht aber auch nichts. Denn auch so hat Weysser mit seinen abertausenden Gemälden dazu beigetragen, den Alltag von Hunderten von Kleinstädten und Dörfern des 19. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum für die Nachwelt festzuhalten. Er war sozusagen also ein Fachmann fürs Fachwerk. Der Architektur- und Landschaftsmaler mit dem Spitznamen "Badischer Spitzweg" verschönerte bisweilen seine Motive, betonte die Idylle und gilt als Vertreter des poetischen Realismus.

Info: Letzte Öffnung der Ausstellung Künstlerträume im Neckartal, Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, Neckargemünd, am Samstag, 29. Juni, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 30. Juni 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei. Weitere Artikel zur Neckargemünder Sonderausstellung gibt es unter www.rnz.de/kuenstlertraeume