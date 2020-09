Leimen. (pol/mare) Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Küche einer Wohnung im 3. Obergeschoss hat am Mittwoch gegen 19.45 Uhr einen Brand ausgelöst. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Julius-Becker-Straße einen Knall vernahm und eine Stichflamme aus dem Kühlschrank bemerkte, verständigte sie sofort über den Notruf die Leitstelle der Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Leimen rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrmännern an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Anschließend wurde das Treppenhaus durchgelüftet. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Leimen.