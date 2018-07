Von Thomas Frenzel

Leimen. Für Uwe Schrötel war es eine Abschiedsvorstellung: Im Herbst wechselt des langjährige Chef des Polizeireviers Wiesloch nach Heidelberg in einen neuen Aufgabenbereich. Und zum Adieu vor dem Leimener Gemeinderat hatte der Polizeioberrat eigentlich nur gute Nachrichten mitgebracht: Die Große Kreisstadt schneidet - unterm Strich - bei der Kriminalstatistik 2017 schlicht super ab.

Die Zahl der registrierten Straftaten war deutlich rückläufig, und bezogen auf die Einwohnerschaft war die registrierte Straffälligkeit schlicht unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich in Bezug auf den Revierbezirk Wiesloch, unterdurchschnittlich in Bezug auf den Rhein-Neckar-Kreis, unterdurchschnittlich in Bezug aufs Musterländle.

Hintergrund Im Stadtkern geht die Angst um Es lässt sich drehen und wenden, wie man will: Die Bürger von Leimen fühlen sich in ihrer Stadt nicht sicher. Sie haben Angst, nachts auf die Straße zu gehen, sie haben Angst, Opfer eines Wohnungseinbruchs oder eines sexuellen Angriffs zu werden. Das ist das Ergebnis der breit angelegten Sicherheitsumfrage von 2017, die der [+] Lesen Sie mehr Im Stadtkern geht die Angst um Es lässt sich drehen und wenden, wie man will: Die Bürger von Leimen fühlen sich in ihrer Stadt nicht sicher. Sie haben Angst, nachts auf die Straße zu gehen, sie haben Angst, Opfer eines Wohnungseinbruchs oder eines sexuellen Angriffs zu werden. Das ist das Ergebnis der breit angelegten Sicherheitsumfrage von 2017, die der Heidelberger Kriminologe Prof. Dr. Dieter Hermann dem Gemeinderat vorstellte. Bei dieser Erhebung schneidet Leimen erkennbar schlechter ab, als die drei anderen Großen Kreisstädte im Rhein-Neckar-Kreis Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim, die vom Institut für Kriminologie ebenfalls unter die Lupe genommen worden waren. Der Ratschlag des Fachmanns: Das stadtinterne Marketing muss deutlich verbessert werden. Denn eines ist bemerkenswert: Das ungute Gefühl der Leimener wird von der Polizeistatistik nicht abgedeckt. Diese vermeldet für 2017 - im Vergleich zum Vorjahr - bei den registrierten Straftaten einen Rückgang um 26 Prozent auf 931 Fälle. Leimen - in Sachen Kriminalität eine Insel der Seligen? Die Bürger sehen das anders. Aus Furcht, Opfer einer Straftat zu werden, haben 29 Prozent in den vorangegangenen zwölf Monaten ihr Freizeitverhalten geändert. Für 43 Prozent gibt es in ihrem Stadtteil Örtlichkeiten, um die sie bei Dunkelheit lieber einen großen Bogen machen. Auch das sind Spitzenwerte bei den untersuchten Großen Kreisstädten. Interessant ist der Unterschied zwischen Innen- und Außensicht. Nach Worten des Kriminologen Hermann ist die Kriminalitätsfurcht im eigenen Stadtbezirk häufig geringer als beim Blick auf andere Bezirke. So erachten die meisten Bürger die St. Ilgener Fasanerie als für gefährlicher als die dort Lebenden selbst. Im Leimener Süden wiederum, zwischen St. Ilgener und Rohrbacher Straße, halten sich die Einschätzungen von außen und innen dagegen die Waage - auf einem gefühlten schlimmen Niveau. Und was schüchtert die Bürger ein? Im erwähnten Leimener Süden und im Stadtkern ist es die empfundene Störung des Alltags durch Sachbeschädigung und Gewalt, durch Geflüchtete, durch Betrunkene und auch durch eine sexualisierte Herabwürdigung von Frauen. Schmutz und Müll im Straßenbild beeinflussen die Bürgerschaft in ihrem Sicherheitsempfinden genauso wie Falschparker. Für die Sicherheitsbefragung in der 27.000- Einwohner-Stadt Leimen waren Hermann zufolge 6000 Bürger im Alter zwischen 14 und 70 Jahren angefragt worden; beteiligt hatten sich 1644. Das war zum Teil deutlich weniger als in den anderen Großen Kreisstädten. Gegenüber einer ähnlichen Befragung im Jahre 2011 mit einer ähnlichen Beteiligung haben sich die Furcht-Werte durchgehend und deutlich verschlechtert. Da sich die Lebensqualität für die Leimener seit dem Jahr 2011 nach Ansicht des Kriminologen "kaum verschlechtert" und sich das Verhältnis zu den Flüchtlingen verbessert habe, sei es bei Leimen, sein Imageproblem anzugehen. Schöne Grünflächen und saubere Straßen gehören für Hermann hier genauso dazu wie ein verstärkter Gemeindevollzugsdienst, eine intensivierte Prävention gegen Wohnungseinbrüche, die Förderung von Zivilcourage oder der "Abbau gewaltlegitimierender Männlichkeitsnormen bei jungen Geflüchteten". Hermann in seiner Präsentation: "Die Aufstockung personeller und finanzieller Ressourcen ist sinnvoll." Bürgermeisterin Claudia Felden, die in Vertretung des Oberbürgermeisters die Sitzung leitete, quittierte den Vortrag, wie es sich gehörte: "Vielen Dank."

Mit 931 registrierten Straftaten lag Leimen 2017 deutlich unter dem Vorjahr - minus 26 Prozent. Die Diebstahlsdelikte gingen schier in den Keller: 300 statt 422. Die KFZ-Aufbrüche halbierten sich auf 17 Fälle. Bei den Wohnungseinbrüchen registrierten die Wieslocher Polizisten einen Rückgang von knapp 77 Prozent auf 14 Einbrüche.

Statt 159 Sachbeschädigungen wurden noch 94 Fälle gezählt und die Straßenkriminalität nahm um knapp 30 Prozent ab - auf 179 polizeilich gemeldete Fälle. Schrötel sprach von einem "historischen Tiefststand".

Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold: Die Zahl der Jungtäter, also diejenigen die unter 21 sind, steigt mit 126 leicht an, die Zahl der straffälligen Kinder explodiert - 29 statt 14 im Jahr 2016. Gleichzeitig sank die allgemeine Aufklärungsquote: 61,22 Prozent statt 64,10 Prozent. Dies gilt nicht für die sogenannten Rohheitsdelikte, zu denen auch Raub oder Freiheitsberaubung zählen. Bei diesen lag die Aufklärungsquote bei 95,9 Prozent.

Hintergrund In Sachen Kriminalität ist in der Großen Kreisstadt Leimen die Welt - weitgehend - in Ordnung: Die 2017 registrierten 931 Straftaten liegen auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Dessen ungeachtet konnte sich Uwe Schrötel, der Chef des Polizeireviers Wiesloch, über den Wissensdurst des Leimener Gemeinderats nicht beklagen, als er ihm die Kriminalstatistik [+] Lesen Sie mehr In Sachen Kriminalität ist in der Großen Kreisstadt Leimen die Welt - weitgehend - in Ordnung: Die 2017 registrierten 931 Straftaten liegen auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Dessen ungeachtet konnte sich Uwe Schrötel, der Chef des Polizeireviers Wiesloch, über den Wissensdurst des Leimener Gemeinderats nicht beklagen, als er ihm die Kriminalstatistik vorlegte. Jugendsozialarbeit: Christiane Mattheier (SPD) sprach das Thema an - die Zahl der Jungtäter war in Leimen leicht angestiegen. Für Schrötel stand fest: Wo es niederschwellige Jugendarbeit gibt, ist die Situation immer besser. Allerdings braucht solche Prävention langen Atem. Erst nach drei bis fünf Jahren zeigten sich erste Erfolge. Umgekehrt geht es schneller. Schrötel: Wo präventive Jugendarbeit eingestellt wird, "schnellt das Pendel nach oben". Privater Sicherheitsdienst: Rudolf Woesch (FW) und Dietrich Unverfehrt (SPD) verwiesen auf den Sicherheitsdienst "Phoenix", der im Auftrag in der Stadt patrouilliert. Auf die Kriminalitätsbelastung hat er Schrötel zufolge durch seine sichtbare Präsenz "sicherlich Auswirkung" - so, wie wenn Polizei patrouillieren würde. Polizeipräsenz: Kommt die Stadt im Zeichen der personellen Ausdünnung bei der Polizei um eine Aufstockung von städtischem Ordnungs- und privatem Sicherheitsdienst herum? Das wollte Klaus Feuchter (FDP) wissen. Die Polizei im Lande befindet sich Schrötel zufolge - unabhängig von den Farben der Landesregierung - "in einer schwierigen Phase". Große Not herrsche vor allem im administrativen Bereich. Demografisch bedingt stehen in den nächsten drei Jahren "massive Abgänge" an. Die Ausbildung zum Polizisten dauert dreieinhalb bis vier Jahre. Ab 2021 dürfte die Personalzahl "wieder zufriedenstellend" sein. Körperverletzungen: Deren deutlich steigende Zahl ließ Michael Reinig (GALL) nach lokalen Schwerpunkten fragen. Schrötel suchte Entwarnung zu geben: Ein Sechstel der registrierten Körperverletzungen ereigne sich im häuslichen Bereich. Klare Schwerpunkte seien mit Blick auf die örtliche Gastronomie nicht auszumachen. Dessen ungeachtet: Vor einem Nachtklub im Stadtkern stach im September 2017 ein Kosovare einen Polen tot - dies war revierweit der spektakulärste Fall. Sperrzeitenverkürzung: Hat eine längere Kneipenöffnungszeit Einfluss auf die Zahl der Körperverletzungen? Das fragte Wolfgang Krauth (SPD). Schrötel dazu: "Wo Alkohol konsumiert wird, steigt die Gewaltbereitschaft." Ausländeranteil: Der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger ist zweieinhalbmal so groß wie ihr Anteil an Leimens Einwohnerschaft. Ihr Aufenthaltsstatus, den Michael Reinig (GALL) ansprach, hat Schrötel zufolge "signifikante" Auswirkung auf die Strafhäufigkeit. Zu Zeiten der Gemeinschaftsunterkünfte gab es viele Gewaltdelikte untereinander, das hat sich mit der Anschlussunterbringung gemildert. Flüchtlinge mit einem Recht zu bleiben haben laut Schrötel eher "einen gleichen oder niedrigeren" Anteil an der Kriminalitätsstatistik wie Deutsche. Cannabis: Hier war Wolfgang Krauth (SPD) wissensdurstig: Wie würde sich eine Legalisierung auswirken? 40 bis 50 Prozent der 2017 aufgedeckten 52 Delikte seien Straftaten im Zuge von Besitz, Erwerb und Handel, sagte Schrötel. Er verwies auch auf die Verbrechenstatbestände bei der Cannabis-Abgabe an Minderjährige.

Dessen ungeachtet machen die Körperverletzungen - auch sie gehören zu den Rohheitsdelikten - zu schaffen. 135 Straftaten waren hier angesiedelt; gravierende 12,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Tendenz seit Jahren: steigend. Für den überwiegenden Teil der Körperverletzungen sind mit über 80 Prozent Erwachsene im Alter von 21 bis 40 Jahren verantwortlich.

Auch wenn die Zahl der Diebstähle insgesamt deutlich rückläufig war: Auch 2017 wurde in Leimen geklaut, was ging - aus Taschen, in Läden, aus Autos. Beim sogenannten "einfachen Diebstahl" wurde die Polizei in 42,8 Prozent aller Fälle bei der Tätersuche fündig.

Wo offenbar Profis am Werk waren, zog die Polizei aber überwiegend den Kürzeren: Die Aufklärungsquote rutschte beim besonders schweren Fall des Diebstahls - hierzu zählen Fahrradklau und Wohnungseinbruch - in den Keller: 6,5 Prozent.

Für Uwe Schrötel war ein solch ernüchternder Prozentsatz der Grund für einen Appell: die Augen offen zu halten und die Polizei zu informieren. Für den schnellen Zugriff benötigt die Polizei gute Täterbeschreibungen oder KFZ-Kennzeichen.

Hintergrund Zum Polizeirevier Wiesloch gehören Dielheim, Leimen, Malsch, Mühlhausen, Nußloch, Rauenberg, Sandhausen, St. Leon-Rot, Walldorf und Wiesloch. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es 2017 im Revierbereich in Sachen registrierter Straftaten eine Häufigkeitszahl von 3772. Leimen liegt mit einer Kennziffer von 3438 erkennbar darunter. Walldorf führt mit 5821 die Negativliste [+] Lesen Sie mehr Zum Polizeirevier Wiesloch gehören Dielheim, Leimen, Malsch, Mühlhausen, Nußloch, Rauenberg, Sandhausen, St. Leon-Rot, Walldorf und Wiesloch. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es 2017 im Revierbereich in Sachen registrierter Straftaten eine Häufigkeitszahl von 3772. Leimen liegt mit einer Kennziffer von 3438 erkennbar darunter. Walldorf führt mit 5821 die Negativliste an, gefolgt von Wiesloch mit 4792 und Sandhausen mit 4566 Punkten. Die niedrigste Kennziffer weist Mühlhausen aus: 1556. Die Durchschnittszahl der 54 Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 4336. In Heidelberg erreicht die entsprechende Zahl 10.222, in Mannheim 11.448. In Baden-Württemberg beläuft sich die Häufigkeitszahl auf 5559. fre

Fingerabdrücke ließen sich an den Tatorten schon lange nicht mehr finden: Handschuhe sind Standard. Lediglich DNS-Spuren könnten die Täter nicht verhindern. Doch deren Auswertung dauert.

Ebenfalls ernüchternd: 36,65 Prozent oder 195 der ermittelten 532 Tatverdächtigen - diesen 532 konnten 570 der 931 angezeigten Straftaten zugeordnet werden - hatten keinen deutschen Pass. Rohheitsdelikte, Diebstahl und Rauschgift sind das vorherrschende kriminelle Terrain.

Bei 14,7 Prozent liegt dagegen der Ausländeranteil an Leimens über 27.000- köpfiger Einwohnerschaft. Noch ein Prozentsatz: Über drei Viertel aller Tatverdächtigen sind Männer.