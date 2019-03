Region Heidelberg. (cm/aham) Die Parteien in der Region rüsten sich für die Kommunalwahl in Baden-Württemberg am 26. Mai. Beinahe täglich erreichen die RNZ-Redaktion Mitteilungen von den Parteien und Wählervereinigungen in der Region rund um Heidelberg, die ihre Kandidaten für die jeweilige Gemeinderatswahl oder die Wahl des Kreistags im Rhein-Neckar-Kreis nominiert haben. So auch diese:

Die SPD Bammental hat über ihre Liste bei der Gemeinderatswahl in einer Mitgliederversammlung entschieden. Es kandidieren in folgender Reihenfolge: Rüdiger Heigl, Andrea Frank, Ramon Eck, Susanne Dieck, Dieter Krämer, Rosemarie Huber, Andreas Häß, Wencke Rose-Zimmermann, Ludwig Mossau, Alexandra Nießner, Benjamin Leising, Corinna Berberich, Gabriel Sievers, Angelika Eck, Ingobert Drost, Uwe Dopf, Reinhard Bach und Sophia Heigl. Ersatzkandidatin ist Hannelore Haaf.

Die FDP Eppelheim hat in einer Mitgliederversammlung über die Bewerber zur Gemeinderatswahl abgestimmt. Es treten an in folgender Reihenfolge: Peter Schib, Peter Bopp, Silvio Härtling, Safeer Najam, Ruth Krzewitzki, Franz Nader, Beate Meisch, Klaus Mader, Ulrich Staedt, Roland Münch, Brigitte Schib, Alfred Kuhnle, Alexej Krzewitzki, Aamer Janjua und Eleonore Döhner.

Die CDU Nußloch hat sich für die Gemeinderatswahl formiert. Bei der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbands wurden die Kandidaten für die Gemeinderatsliste nominiert. In folgender Reihenfolge treten an: Kay Kettemann, Bernhard Schuster, Rouven Röser, Heike Stegmaier, Wolfgang Schneider, Maximilian Neuweiler, Oda Schmidt-Borgs, Andreas Stock, Steffen Petri, Maria Kraus, Christian Schäfer, Natascha Lurz, Michael Lapicz, Nina Leyk, Alexander Fertig, Christian Obsieger, Stefan Menrath und Fabian Horvath.

Die Freien Wähler Wiesenbach haben ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Auf dem ersten Platz steht der bisherige Fraktionsvorsitzende Udo Karoff, auf dem zweiten Platz ist Gernot Echner, der ebenfalls bereits im Kommunalparlament sitzt. Dahinter stehen in der Reihenfolge wie hier aufgeführt Mike Wieske, Sebastian Lopez, Andrea Wöllner, Lena Grabenbauer, Barbara Dommasch-Krauß, Sigrid Echner, Jochen Groß, Sven Küster, Susanne Hofschildt und Stefanie Exner.

Die Grüne Initiative Wilhelmsfeld hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl aufgestellt. Es treten in folgender Reihenfolge an: Rainer Stüwe, Ingrid Junghans, Dominik Wallner, Barbara Türk, Adrian Gärtner, René Roser, Piero Ravera, Daniel Herbold, Michaela Verres, Monika Rieger, Jonathan Thieme, Ritta Retzlaff, Susanne Wallner und Inge Belle. Ersatzbewerber ist Michael Mürmann.

Die SPD im Wahlkreis 5, zu dem Eppelheim, Plankstadt und Oftersheim gehören, hat ihre Kandidaten für die Kreistagswahl bekannt gegeben. Es bewerben sich in folgender Reihenfolge: Renate Schmidt (Eppelheim), Jens Rüttinger (Oftersheim), Jutta Schneider (Plankstadt), Jürgen Geschwill (Eppelheim), Gudrun Wipfinger-Fierdel (Oftersheim), Jürgen Kegler (Plankstadt), Egzon Fejzaj (Eppelheim), Bernd Hertlein (Oftersheim) und Irmgard Appel (Plankstadt). Ersatzkandidat ist Marin Elsner (Plankstadt).

Die Freien Wähler im Wahlkreis 13, der Neckargemünd, Bammental, Gaiberg und Wiesenbach umfasst, schicken bei der Kreistagswahl erstmals mehr als einen Rathauschef ins Rennen - nämlich zwei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin. Diese stehen auch ganz oben auf der Liste. Bei der Nominierungsversammlung hatte der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk knapp dies Nase vorne. Er führt die Liste an, gefolgt von Wiesenbachs Rathauschef Eric Grabenbauer, der Kreisrat und Fraktionssprecher der Freien Wähler im Kreistag ist. Gaibergs Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel kandidiert auf dem dritten Platz. Es folgen Karlheinz Streib (Neckargemünd-Dilsberg), Gernot Echner (Wiesenbach) und Dieter Sauerzapf (Gaiberg).