Spechbach (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> Freie Wähler (FW): Werner Braun (1974, Straßenbaumeister), Annette Lumpp (1968, Diplom-Verwaltungswirtin FH), Elvira Stein (1967, Bürokauffrau), Ramona Haßlinger (1980, Verwaltungs-Fachangestellte), Jürgen Schuh (1967, Diplom-Verwaltungswirt/Medienreferent), Petra Reinmuth (1975, psychiatrische Ergotherapeutin), Michael Sauer (1978, Steuerfachwirt), Markus Riether (1965, Physiotherapeut), Tanja Kaiser (1972, Konditormeisterin), Stephan Achenbach (1957, Kaufmann).

> CDU: Ben Olbert (1979, Studiendirektor), Tanja Lindemann (1974, Rechtsanwältin), Rolf Vettermann (1961, Bus- und Straßenbahnfahrer), Hildegard Eisemann (1963, Geschäftsführerin), Jens Rohnacher (1975, selbstständiger Landschaftsgärtner), Frank Malischewsky (1970, medizinisch-technischer Assistent), Lars Vettermann (1999, Abiturient).

> SPD: Reiner Heller (1957, Industriemeister/Kontrolleur), Laura Doss (1988, Realschullehrerin), Erik Egolf (1961, Polizeibeamter), Gabriele Schleidt (1952, Bankkauffrau i.R.), Michael Steiner (1966, Metallbauer), Matthias Huber (1973, Maschineneinrichter), Otto Püll (1957, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik).

> Unabhängige Liste Spechbach (ULS): Ralf Christ (1970, Polizeibeamter), Luca Beetz (1993, Gesundheits- und Krankenpfleger), Christina Probst (1967, Hausfrau), Joachim Hermstedt (1983, Lehramtsanwärter), Romy Scholz (1983, Erzieherin), Sascha Ehmann (1978, Schreiner), Horst Scholz (1971, Polizeibeamter), Steffen Jäger (1979, Lebensmittelkontrolleur), Timo Braun (1972, Antiquar), Martin Beetz (1964, Techniker).

Welche Veränderungen gibt es?

Der Gemeinderat des 1800-Seelen-Dorfes wird sein Gesicht grundlegend verändern - so viel steht schon vor der Kommunalwahl fest. Denn von den zehn Räten treten fünf nicht mehr an. Bei den Freien Wählern hören mit den kommunalpolitischen Urgesteinen Helmut Engert, Karl Beetz und dem Fraktionsvorsitzenden Kurt Reinmuth - er war sage und schreibe 44 Jahre ununterbrochen im Rat - gleich drei der fünf bisherigen Räte auf. Mit Reinmuth und Beetz gehen zudem der erste und der zweite Stellvertreter des Bürgermeisters - Reinmuth hatte dieses Amt über 30 Jahre inne. Bei der CDU und bei der SPD kandidieren die bisherige Fraktionsvorsitzende Tatjana Abele nach 20 Jahren und Dennis Müller nicht mehr. Für weitere Veränderungen wird die "Unabhängige Liste Spechbach" (ULS) sorgen, die erstmals antritt - und das gleich in voller Stärke mit zehn möglichen Kandidaten. Das haben außerdem die Freien Wähler geschafft. CDU und SPD haben ihre Liste nicht mit zehn, sondern lediglich mit sieben Kandidaten füllen können.

Spitzenkandidat der Freien Wähler ist der bisherige Gemeinderat Werner Braun. Auf Platz zwei folgt die bisherige Rätin Annette Lumpp. Die Liste der CDU führt der bisherige Gemeinderat Ben Olbert an. Der bisherige Rat Rolf Vettermann kandidiert auf Platz drei. Bei der SPD steht Reiner Heller ganz oben, der bisher schon im Gemeinderat vertreten war. Auf Platz zwei kandidiert die Tochter von Ex-Gemeinderätin Angela Doss, Laura Doss. Spitzenkandidat der ULS ist Ralf Christ.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> FW: 50,0 % Frauen, 50,0 % Männer

> CDU: 28,6 % Frauen, 71,4 % Männer

> SPD: 28,6 % Frauen, 71,4 % Männer

> ULS: 20,0 % Frauen, 80,0 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> Freie Wähler: 48,7 Jahre

> CDU: 44,6 Jahre

> SPD: 54,1 Jahre

> ULS: 43,0 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> Freie Wähler: 1. Kommunale Infrastruktur, Einzug der Digitalisierung in Planung und Unterhaltung (BIM-Standard); 2. Schutz vor den Folgen von Starkregenereignissen durch sinnvolle Regenwasserbewirtschaftung; 3. Nachhaltiger Ausbau des Glasfasernetzes.

> CDU: 1. Zügige Erschließung des Neubaugebiets Taubenbaum, um auf die große Nachfrage nach Baugrundstücken für junge Familien zu reagieren; 2. Anpassung der Öffnungszeiten im Kindergarten und bedarfsorientierte Kernzeitbetreuung in der Grundschule; 3. Um- und Anbau des bestehenden Feuerwehrhauses, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

> SPD: 1. Wohnraum/Baumöglichkeiten schaffen für junge Familien zur Erhaltung von Kindergarten und Schule; 2. Nahversorgung für unseren Ort aktiv mitgestalten und kommunale Infrastruktur erhalten beziehungsweise auf zukünftige Bedürfnisse anpassen; 3. Erhalt der Umwelt durch Förderung ökologischer Initiativen in unserer Gemeinde.

> ULS: 1. Stärkung der Dorfgemeinschaft, indem wir Probleme und Anliegen der Bürger gemeinsam mit diesen angehen wollen; 2. Unterstützung des Vereinslebens und und Förderung von Institutionen der Gemeinde; 3. Verbesserung der Verkehrssituation im Ort durch gezielte Maßnahmen der Verkehrsüberwachung im ruhenden und fließenden Verkehr.