Lobbach. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Waldwimmersbach: Jörg Bürgermeister (1969, Polizeibeamter), Carsten Drews (1977, Geschäftsberater/Consultant Business), Haris Kresser (1994, Finanzassistent), Thomas Lenz (1977, Bankbetriebswirt), Marvin Mode (1987, Finanzassistent), Ulrich Wagner (1954, selbstständiger Betriebsleiter Montagebau), Marcus Zahn (1973, Technischer Klärer Service). Lobenfeld: Oliver Christen (1966, Personalleiter), Jochen Edinger (1969, Angestellter), Thorsten Maurer (1980, Polizeibeamter), Uwe Münkel (1965, selbstständiger Handwerksmeister), Florian Rutsch (1981, Diplom-Verwaltungswirt FH), Martin Thüringer (1962, Industriemeister), Andrea Zeberer-Martin (1980, Verwaltungsfachangestellte).

> SPD: Waldwimmersbach: Uwe Knecht (1959, Verwaltungsangestellter), Sibille Schäfer (1971, Managementassistentin), Karl Werner (1965, technischer Angestellter), Wanda Weber (1992, Kauffrau für Büromanagement), Stephan Waigand (1963, Orthopädiemechanikermeister), Steffen Dohmgoergen (1966, Diplom-Ingenieur Verfahrenstechnik), Kuno Kreß (1953, Rentner). Lobenfeld: Ludwig Christ (1958, Servicetechniker), Alexander Ruf (1978, Diplom-Wirtschaftsinformatiker FH), Frank Schmitz (1966, Haushandwerker), Matthias Kraus (1981, Polizeibeamter), Steffen Seifarth (1964, Verkäufer), Felix Gimber (1988, Landmaschinenmechanikermeister).

Welche Veränderungen gibt es?

In Lobbach gibt es zwei Besonderheiten zu beachten: Einerseits treten mit CDU und SPD nur zwei Parteien an. Zudem sind die Listen beider Parteien mit je bis zu sieben Kandidaten auf die Ortsteile Waldwimmersbach und Lobenfeld aufgeteilt. Daher stammen die Spitzenkandidaten jeweils aus Waldwimmersbach.

Auf Seiten der CDU tritt genau die Hälfte der bisherigen Gemeinderäte nicht mehr an: Von acht Ratsmitgliedern ziehen sich vier zurück. Von den Waldwimmersbacher CDU-Kandidaten ist derzeit lediglich Jörg Bürgermeister im Gemeinderat vertreten, bei der Lobenfelder CDU stellen sich drei amtierende Räte zur Wiederwahl; auf Platz zehn steht mit Thorsten Maurer ein neuer Kandidat.

Auf den vorderen Listenplätzen der SPD sind neben bereits gewählten Gemeinderäten auch einige Neulinge vertreten: Von den vier neuen Waldwimmersbacher Kandidaten der Sozialdemokraten steht etwa Sibille Schäfer auf Platz zwei. Für die Lobenfelder SPD treten drei neue Kandidaten an, insgesamt allerdings nur sechs statt der möglichen sieben.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 7,1 % Frauen, 92,9 % Männer

> SPD: 15,4 % Frauen, 84,6 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 45,1 Jahre

> SPD: 49,5 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Vereins- und Mehrgenerationenförderung, betreutes Wohnen, Umwelt- und Klimaschutz; 2. Stärkung der Ortsmittelpunkte und Forcierung des Straßensanierungskonzeptes, Weiterführung Glasfaserausbau; 3. Stärkung der Lebensqualität durch Förderung der Infrastruktur und des Gewerbes.

> SPD: 1. Rathausneubau mit Dienstleistungszentrum und Außenbereich mit parkähnlicher Anlage mit genügend Parkplätzen und Gestaltung eines Dorfplatzes; 2. Mehr Gewerbeflächen "Spitzäcker 4" und Schaffung weiterer Arbeitsplätze mit Verbesserung der Infrastruktur; 3. Altersgerechtes Wohnen und Betreuungsmöglichkeiten.