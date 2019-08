Beim 30. Klosterfest in Lobbach-Lobenfeld war für jeden Besucher etwas dabei. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Lobbach-Lobenfeld. Wer auf dem Land etwas Großes zu feiern hat, kann sich darauf verlassen, dass auch aus den Nachbargemeinden Gäste kommen. In Lobenfeld ist es Tradition, dass die ersten Besucher des Klosterfestes die Bürgermeister aus der Region sind. Als Gemeindeoberhaupt freute sich Edgar Knecht, viele Amtskollegen zur Eröffnung des 30. Klosterfestes am Samstag begrüßen zu können.

Und eben wegen des 30. Jubiläums bat Knecht nach dem Auftritt des örtlichen Männergesangvereins Anton Christ und Ralf Korn auf die Bühne. Christ war Ortsvorsteher von 1980 bis 1994 und Begründer des Klosterfestes, das erstmals 1988 über die Bühne ging. Korn gilt inzwischen "gute Seele" bezüglich Organisation.

Nach dem offiziellen Teil konnte man auf der Klosteranlage einiges erleben. "Deed isch do neibasse?", wunderte sich etwa Spechbachs Bürgermeister Guntram Zimmermann. Er machte einen Schlenker durch die kleine Oldtimer-Ausstellung. Vor dem kleinen Messerschmitt-Roller aus den 1950er Jahren dürfte der groß gewachsene Spechbacher daran gezweifelt haben, ob für ihn genug Platz ist in dieser fahrbaren Blechbüchse.

Zur Oldtimer- Schau gehörte auch eine Dreschmaschine, Baujahr 1850, die Klaus Reibel aus Eberbach sein eigen nennt. Und Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Neidenstein fuhren auf dem ehemaligen Bauernhof am Kloster mit Obstpresse und Kelter auf, um dem Publikum frisch gepressten Apfelsaft zu kredenzen.

Ohne die Vereine, die für die Bewirtschaftung mit regionalen Spezialitäten sorgen, wäre das Klosterfest nicht das, was es ist. Schlachtplatte beim MGV Frohsinn, Rindfleisch mit Meerrettich bei der Feuerwehr oder selbst gebackene Kuchen beim Kirchenchor: Es blieben kaum kulinarische Wünsche offen.

Dem Kunsthandwerkermarkt vor der Klosterkirche hätte man am Samstag etwas mehr Zulauf gewünscht, zumal die Bestücker auch von weiter her gekommen waren. Eine Einheimische ist Brigitte Krämer und ihr Hobby das Anfertigen von Marionetten. Dabei bekommt sie typische Gesichtszüge sehr gut hin: Ihr Thomas Gottschalk ist auf Anhieb zu erkennen. Zum 30. Klosterfest gehörten auch eine Ausstellung in der Klosterkirche und Musik. Die Rocknacht mit zwei Bands sorgte dafür, dass sich das Festgelände gegen 21 Uhr nochmals richtig füllte.

Am Sonntagnachmittag eroberte dann der Musikverein Waldwimmersbach die Bühne. Zum Abschluss des 30. Klosterfestes gab es am Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche, die einige Gäste nach der Kirchenrestaurierung anno 2005 neu entdeckten.