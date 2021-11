Je höher der Baum desto größer der Schatten: Mehr Schatten als Licht bot sich in jüngerer Vergangenheit auch beim Blick in den Wald. Doch in Nußloch gibt es Pläne zur Rettung. Foto: privat

Von Alexander Werschak

Nußloch. "Mein Freund der Baum ist tot" greinte Sängerin "Alexandra" Ende der 1960er-Jahre ins Mikrofon. Setzte seinerzeit neben gedankenlosem Fällen der sogenannte saure Regen den Waldbewohnern zu, ist es heute das Ausbleiben von Niederschlägen. In Nußloch werden seit einigen Jahren bereits im Gemeinderat die verheerenden Auswirkungen der Dürrejahre auf Laub und Tann thematisiert. So fielen etwa 2019 mehr als 2000 Festmeter Schadholz an durch Trockenheit und Borkenkäferbefall. "Schäden, die Generationen vorher nicht gesehen haben", malte Forstbezirksleiter Philipp Schweigler in der Ratszusammenkunft zuletzt ein düsteres Bild. Abhilfe soll das Leitbild "Klimastabiler, naturnaher Wald" schaffen, das einmütig von der Bürgervertretung verabschiedet wurde. Beratend tätig ist die neue Arbeitsgemeinschaft "Forst".

Seitdem das hitzebedingte Baumsterben in der Breite der Wälder sichtbar ist, haben sich landauf, landab Gruppen besorgter Forstfreunde formiert. Die Forderungen dieser Gruppen, die auf eine Abkehr von der bisherigen Forstwirtschaft drängen und eine verständlich emotionale Bindung zum Wald verspüren, ähneln sich zumeist – und lassen sich mit Blick auf den Baumbestand kurpfälzisch-knapp umschreiben mit "alles so losse". Heidelberg gab dem Druck der Waldwege kürzlich sogar nach und legte geplante Fällungen im Handschuhsheimer Mühltal zu den Akten.

In Nußloch nennt sich der entsprechende Zusammenschluss "Waldvision". Auch hier lautet die Kernforderung, ein "Moratorium" zu verhängen und für fünf bis zehn Jahre Axt und Säge in den Schuppen zu verbannen. Ein Schülerprojekt am Friedrich-Ebert-Gymnasium der Nachbargemeinde Sandhausen hatte sich ebenfalls mit dem Nußlocher Forst befasst. All diese Stimmen suchte das Leitbild mit der professionellen Sicht der Forstverwaltung auszutarieren und in ein zukunftsweisendes Konzept zu gießen. Nachgerade im Klimarat der Gemeinde wurde mit Verve an dem Papier gefeilt. "Keine Kommune ist so weit, keine Kommune ist so tief gegangen", beschrieb Rathauschef Joachim Förster den intensiven und nicht durchweg reibungsfreien Entstehungsprozess.

Es ist nicht gänzlich überraschend, dass sich die "Waldvision" mit dem Konzeptpapier gleichwohl nicht recht anfreunden mag. "Die Chance, mit der Bewirtschaftung des Nußlocher Waldes eine Vorreiterrolle in der Region zu spielen und Klimaschutz sowie Walderholung ganz klar in den Vordergrund zu stellen", beklagt eine Pressemitteilung, "wurde durch die Verabschiedung des Leitbilds in der vorliegenden Form leichtfertig vertan."

Was aber gibt die Richtschnur für einen "Klimastabilen, naturnahen Wald" nun konkret vor? Für einen Wald, der auf Nußlocher Gemarkung zu über 83 Prozent als FFH-Natura-2000-Schutzgebiet ausgewiesen ist. Ein wesentliches Element ist die Steigerung des Totholzes und die Anreicherung mit Altholz auf rund elf Prozent der Fläche in Gestalt von Refugien, ungenutzten Gebieten sowie Habitatbäumen, allein oder in Gruppen. Zudem wird weiträumig der Schlagraum belassen. Was freilich auch dazu führen wird, das der eine oder andere Trampelpfad künftig zuwuchert.

Grundsätzlich soll durch "einzelstammweise Bewirtschaftung" ein trockenheitstoleranter Mischwald mit standortheimischem Gehölz entstehen, der Anteil nicht-invasiver eingewanderter Arten maximal zehn Prozent betragen. Besonders auf die Eiche fokussieren sich hier die Hoffnungen. Wie sich die Zukunft darstellt für die bestimmende Baumart in Nußlochs "Waldmeister-Buchenwald", dürfte indes schlicht davon abhängen, wie warm es wird und wie viel es regnet. Von einem "planmäßigen" oder einem "Katastrophen-Szenario" spricht das Leitbild – bei Letzterem müsste ein Mittelweg zwischen Fällen und Fallenlassen gefunden werden.

Fernab dessen soll weiterhin die Naturverjüngung prinzipiell Vorrang genießen. Mehr als ein Wermutstropfen dabei: 96 Prozent machen bislang Rotbuche und Bergahorn aus, und beide mögen es kühl und feucht. Eine schonende Befahrung auf Rückegassen im Abstand von 40 Metern, der vollständige Verzicht auf Pestizide, wie bisher schon praktiziert, sowie auf Plastik, spezielle Artenschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit runden das Konzept ab.

Das größte Waldrefugium wird übrigens der "Wilhelmsberg" im Süden Nußlochs. Eigens ließ die Kommune auf dem Areal eine "Fledermauserfassung" vornehmen. Hierzu werden sogenannte "Batcorder" eingesetzt, die nicht etwa aus dem Technikfundus des bekannten Comic-Helden stammen, sondern genau das tun, was ihr englischer Name ausdrückt: Sie zeichnen die Rufe von Fledermäusen auf. 13 verschiedene Arten wurden detektiert, darunter die gefährdete Bechstein- und Mopsfledermaus sowie das Große Mausohr.