Eppelheim. (aham) Der Klimaschutz steht über allem. Das hatte der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr festgelegt - und offenbar wieder vergessen. Denn dann hätte sich ein Teil des Grünen-Antrags und eine damit verbundene lange Diskussion in der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments erübrigt. Erst viele Wortwechsel und eine Erinnerungsauffrischung der Bürgermeisterin später einigte man sich, die eingangs genannte Prämisse schwarz auf weiß festzuhalten.

Doch der Reihe nach: Die Grünen wurden im Mai zur stärksten Kraft im Gemeinderat gewählt. In der ersten Arbeitssitzung in neuer Besetzung ließen sie ihren Wahlkampf-Worten erste Taten folgen. Die Fraktion hatte einen dreiteiligen Antrag zum kommunalen Klimaschutz eingebracht. Erstens sollte die Verwaltung beauftragt werden, einen Bericht zu den umgesetzten Maßnahmen des 2011 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes vorzulegen. Zweitens wollten die Grünen den Klimaschutz in die 2018 beschlossenen strategischen Ziele der Stadt aufnehmen und drittens sollte das städtische Umweltförderprogramm fortgeführt werden.

Um die Zustimmung der restlichen Fraktionen zu erhalten, packte Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling ihre Ratskollegen bei der Ehre: Alle Parteien hätten im Wahlkampf Klimaschutz versprochen. "Ich gehe davon aus, dass es keine leeren Versprechungen waren und Sie somit unseren Antrag unterstützen." Zudem sei das meiste nichts Neues: So seien mit dem Maßnahmenpaket 2011 auch Berichte im Zwei-Jahres-Rhythmus beschlossen worden - nur gab es den letzten 2014. Und beim städtischen Umweltförderprogramm gehe es darum, zu prüfen, was davon heute noch sinnvoll und nötig sei - und eventuell anzupassen.

Während die Sachstandsberichte unumstritten waren, sorgten die weiteren Punkte für Missverständnisse. Renate Schmidt (SPD) ging etwa von neuen Förderprogrammen aus. Sie vertrat daher die Meinung, dass eine Entscheidung dazu erst mit dem neuen Haushalt getroffen werden könne. Bernd Binsch (EL) ging noch weiter und mahnte: "Wir müssen mit unseren Mitteln sorgfältig umgehen." Damit meinte er das Geld. Vieles, was bisher gefördert wurde, sei inzwischen Pflicht, wusste Binsch, seines Zeichens Bauplaner. "Es macht keinen Sinn, etwas zu fördern, was eh gemacht werden muss." Da es staatliche Förderprogramme gebe, habe man die kommunale Förderung eingestellt. Das bestätigte auch Kämmerer Hubert Büssecker.

Und was die strategischen Ziele anbelangte, meinte Schmidt: "Es kann nicht sein, dass diese per Antrag einer Fraktion geändert werden." Schließlich hätte der gesamte Rat diese erarbeitet. Zustimmung erhielt die Sozialdemokratin von CDU/EL-Sprecher Trudbert Orth.

Es ging noch weiter hin und her. So warfen die Grünen den anderen etwa "selektives Zuhören" vor, bis sich irgendwann Rathauschefin Rebmann einschaltete: Einen Sachstandsbericht kündigte sie für September an. Es sei bekannt, dass die Umweltförderprogramme derzeit mit null Euro im Haushalt angesetzt seien. Und das Wichtigste: "Der Klimaschutz kam bei den strategischen Zielen zur Sprache", erinnerte sie an die Klausurtagung des Rates. "Die Mehrheit meinte damals, er gehört zu allem und schwebt darüber." Daher schlug sie vor, das auch schriftlich festzuhalten - was schließlich von allen gutgeheißen wurde.