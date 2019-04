Von Thomas Frenzel

Leimen. Waren es die vorbereiteten Unterschriftenlisten der Bürgerinitiative "Festhalle - Nein!", die zum Einlenken der Rathausspitze geführt haben? Die Initiative hatte bekanntlich erfolgreich einen Hotelkomplex am Rathausplatz zu Fall gebracht. In der vorösterlichen Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend wurden die Unterschriftenlisten mit keiner Silbe erwähnt. Dennoch wurde augenscheinlich, dass die eigentlichen Kämpfe um das weitere Vorgehen in Sachen Rathausplatzbebauung nicht in aller Öffentlichkeit ausgetragen worden waren. Dessen ungeachtet gab es eine frohe Kunde: Mit dem geplanten neuen Rathausplatz - sprich: mit Tiefgarage und Stadthaus und damit auch mit der Schulhofneugestaltung - geht es weiter, wenn auch anders als ursprünglich von der Stadtspitze vorgesehen.

Dass der seit Jahrzehnten für abgestelltes Blech genutzte Rathausplatz städtebaulich vorangebracht werden soll, stand außer Frage. Dies zeigten die Wortmeldungen bei der vorösterlichen Sondersitzung des Gemeinderats. > Oberbürgermeister Hans D. Reinwald appellierte an den bislang erreichten Konsens: Der Rathausplatz muss attraktiv werden, eventuell mit Wasserläufen. Es soll ein Stadthaus nach den Maßgaben des zurückliegenden städtebaulichen Wettbewerbs geben. Der Hof der angrenzenden Turmschule ist neu zu gestalten. Auf dem Weg dahin, der unterschiedlich gesehen werde, habe "vielleicht auch der Mut gefehlt, den jahrzehntelangen Stillstand zu durchbrechen". Eine Entscheidung für die Tiefgarage, wie sie auch vom Runden Tisch empfohlen wurde, sei eine Sicherheit für einen Investor. Bei allem Streit um das weitere Vorgehen soll das Ziel Rathausplatz nicht aus den Augen verloren und nicht alles "über Monate und Jahre wieder auf Eis" gelegt werden. > Peter Sandner (SPD) betonte, dass Tiefgarage und Stadthaus technisch und finanziell "stark miteinander verwoben" sind: Der Verkauf oder die Vermietung von Stellplätzen an das Stadthaus, das mit diesen Stellplätzen seinen eigenen Stellplatzverpflichtungen nachzukommen habe, seien "die finanzielle Voraussetzung" für den Garagenbau durch die Stadt. Die aufgrund ihrer Dimension europaweit auszuschreibende Tiefgarage sei nötig, da bei einem Stadthaus der Rathausplatz als Parkplatz wegfalle - schon jetzt sei der Stadtkern extrem zugeparkt. Alle bislang vorgelegten Alternativvorschläge zu einer Tiefgarage - Brauereigelände, Schwimmbadparkplatz - hätten sich als untauglich erwiesen, so Peter Sandner. > Hans Appel (CDU) sah es an der Zeit, ein Jahrzehnte währendes Problem zu lösen. Klar sei aber auch, dass die "Tiefgarage kein Geschäft für die Stadt" sei. Deren Finanzierung werde aber wohl über mehrere Haushaltsjahre verteilt. > Klaus Feuchter (FDP) würdigte in seiner Stellungnahme ausdrücklich das "Entgegenkommen der Stadt". Bezüglich der "Nutzungsschablone" des künftigen Stadthauses müsse der Gemeinderat zwingend eingebunden werden. > Rudolf Woesch (FW) blickte zurück: "Seit 40 Jahren macht Leimen mit diesem Schandfleck herum, seit 16 Jahren habe ich als Stadtrat mit diesem Kasperletheater zu tun." Das in der Ära von Oberbürgermeister Wolfgang Ernst geplante Ärztehaus wurde von einem geplanten Kongresshaus verdrängt, und dann "wurde es den Bürgern zu dumm", so Woesch weiter. Es folgte bekanntlich das Bürgerbegehren und der für die Initiatoren erfolgreiche Bürgerentscheid. > Michael Reinig (GALL) redete nicht um den heißen Brei herum: "Wir waren und sind gegen den Bau einer Tiefgarage." Schon vor 20 Jahren habe man eine Tiefgarage mit Blick auf den Schuldenstand verworfen, jetzt - bei doppelten Schulden - soll die Garage durchgewunken werden. Dabei stünden in der nahen Georgi-Tiefgarage regelmäßig 30 Stellplätze frei. Den Bürgern der Gesamtstadt seien die vier oder fünf Millionen Euro für eine Tiefgarage nicht zuzumuten, zumal der Rathausplatz vor allem von Bediensteten der Stadt und der Turmschule genutzt würde. Für diese sei ein längerer Fußweg zu anderen Parkmöglichkeiten vertretbar. > Ralf Frühwirt (GALL) kritisierte nachdrücklich, dass die von seiner Fraktion vorgeschlagenen Alternative zu einer Tiefgarage nicht wirklich geprüft wurden. Auf dem stadteigenen ehemaligen Postgelände in der stadtkernnahen Bürgermeister-Weidemeier-Straße ließe sich kostengünstig und mit Sicherheit schneller als unter dem Rathausplatz ein Parkhaus errichten. Und mit Shuttle-Anbindung - egal ob per autonomes Fahren oder bemannt - ließen sich die Schwimmbad-Parkplätze nutzen. Im Übrigen handle es sich bei dem Beschluss um das weitere Vorgehen am Rathausplatz nur um einen Grundsatzbeschluss: Für einen wirksamen Gemeinderatsbeschluss fehlten jegliche Kosten und auch die Abschätzung der Folgekosten.(fre)

Bei der gemeinderätlichen Märzsitzung hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald das Thema von der Tagesordnung genommen - mehr oder minder wortlos. Nun reichte er per E-Mail an die Stadträte die Begründung auch öffentlich nach: Es sei eine "erneute Spaltung" der Bürgerschaft zu befürchten gewesen.

Diese erneute Spaltung hatte sich an der geplanten Vorgehensweise insbesondere bei der Tiefgarage abgezeichnet: Die Rathausspitze wollte mit der Planung der unterirdischen Stellplätze in Vorleistung treten und erst im Anschluss nach einem Investor für das darüber zu bauende Stadthaus suchen. Das wiederum stand nicht im Einklang zu der Empfehlung des Runden Tisches, der nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren gegen den erwähnten Hotelkomplex im Jahr 2017 eingerichtet worden war. Der Runde Tisch hatte sich klar für eine enge planerische Abstimmung zwischen Tiefgarage und Hochbauplanung - sprich: zu suchendem Investor - ausgesprochen.

Der nun vom OB vorgelegte Kompromissvorschlag, der seinen Worten nach auch juristisch geprüft wurde, klopft eines fest: "Die Stadt Leimen plant und baut die Tiefgarage und verkauft den Grundstücksanteil Hochbau an einen Investor." Die Suche nach den Planern der Tiefgarage und die Suche nach einem Investor für das Stadthaus sollen gleichzeitig erfolgen. Erst wenn der Investor gefunden ist, soll der konkrete Planungsauftrag für die Tiefgarage erteilt werden. Und: Das letzte Wörtchen liegt beim Gemeinderat.

Dieser Kompromissvorschlag ging mit satter Mehrheit im Gemeinderat durch: Gegen die Stimmen der GALL, die grundsätzlich gegen die Tiefgarage ist, votierten - inklusive OB - 21 Mitglieder des Gemeinderats für diese parallele Vorgehensweise.

Dass die Bürgerfragestunde bei dieser Sondersitzung - entgegen sonst üblicher Praxis - an das Ende der Sitzung verschoben worden war, hatte wohl seinen Grund in der vom OB "befürchteten Spaltung". Alexander Hahn, örtlicher FDP-Vorsitzender und Sprecher des Bürgerbegehrens "Festhalle - Nein!", war denn auch eher wortarm unterwegs. Er nannte den beschlossenen Kompromiss ein "kleines Osterwunder". Auf seine Nachfrage nach weiterer Bürgerbeteiligung stieß er auf ein oberbürgermeisterliches "Selbstverständlich - beim Planungsprozess".