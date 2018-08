Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Ich freue mich so, wir sind voll motiviert", brach es aus Gunhild Lederer heraus. Der Tagesordnungspunkt "Neubau des evangelischen Kindergartens" hätte für dessen Leiterin nicht besser laufen können. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Neubau-Pläne des Architekten Peter Roggenbau aus Wiesenbach. Letzterer war selbst vor Ort und stand für die Fragen der Meckesheimer Bürgervertreter zur Verfügung.

Diese hatten den Architekten im Juni 2017 mit der Erstellung eines Entwurfs beauftragt. Neben Roggenbau waren daran in den vergangenen rund zwölf Monaten auch die evangelische Pfarrerin Wiltrud Schröder-Ender, Pia-Britta Stober vom Diakonischen Werk der Landeskirche sowie Bürgermeister Maik Brandt, Hauptamtsleiter Uwe Schwarz und eben Gunhild Lederer beteiligt. "Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, ich kann Sie nur dazu beglückwünschen", rief die Kindergartenleiterin enthusiastisch den Räten zu.

Und das, was Peter Roggenbau zuvor ausgeführt hatte, klang auch äußerst einladend. Der Architekt skizzierte seine Vorstellung des eingeschossigen Kindergartens, der Raum für vier Gruppen bieten soll. Ein besonderer Höhepunkt sei der gemeinsame, 650 Quadratmeter große Spielbereich mit Hofcharakter. Hinzu kämen im Innenbereich neben den Gruppenräumen auch Technik- und Materialräume, ein Mal- und Werkbereich sowie mehrere Intensivräume, eine gemeinsame Küche und zwei durch eine Trennwand unterteilte Schlafräume. "Kleine Kinder haben einen besonderen Schlafbedarf", bemerkte Roggenbau hierzu.

Vom Zugang in der Prof.-Kehrer-Straße aus gelangen die Kinder über das großzügige Foyer in den rund 80 Quadratmeter großen Mehrzweckraum. Grafik: Architekturbüro Roggenbau/RNZ-Repro

Optische Hingucker sollen dem Architekten zufolge das 68 Quadratmeter große Foyer, der 80 Quadratmeter große Mehrzweckraum sowie der durch Lichtkuppeln natürlich erhellte Flur sein. Damit es nicht wirke wie im Krankenhaus, so Roggenbau, plane er, den Flur "räumlich abzuklappen", sprich, ihn zum Foyer hin zu öffnen. Die Gesamtkosten für den Neubau betragen 2,875 Millionen Euro: 1,685 Millionen für Bauwerk und Baukonstruktion, 460.000 für die Baunebenkosten, 370.000 für die technischen Anlagen, 145.000 für die Außenanlagen, 115.000 für die Ausstattung und 100.000 für die Herrichtung und die Erschließung.

"Ich bin begeistert", eröffnete Inge Hanselmann (CDU) die anschließende Ratsdiskussion. Bis wann man glaube, dass Kinder im Kindergarten spielen können? "Wir rechnen mit 14 Monaten Bauzeit", antwortete Roggenbau. Er gehe davon aus, dass nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes im Frühjahr 2019 mit dem Neubau begonnen werden könne. Ein Betrieb sei demzufolge zum Kindergartenjahr 2020/21 möglich.

Während der Arbeiten am Neubau werden die Kinder auf dem rund 400 Meter entfernten Festplatz in Containern untergebracht, die mit Toiletten, Waschbecken und Schlafräumen altersgerecht ausgestattet sind. "Die Verwaltung war intensiv damit beschäftigt, geeignete Räumlichkeiten für den genannten Zeitraum zu finden, dies war leider nicht möglich", bedauerte Hauptamtsleiter Uwe Schwarz auf RNZ-Nachfrage.

Mit der Frage, ob es mit der Fertigstellung des Neubaus mehr Parkplätze in der Prof.-Kehrer-Straße gibt, griff Hanselmann ein immer wiederkehrendes Problem auf. Doch Roggenbaus Antwort machte wenig Mut: "Wir haben alles ausgereizt." Ein weiteres großes Thema für die Meckesheimer Bürgervertreter war die künftige Farbe der Fassade, die in den Plänen bewusst grau gehalten wurde. Der Gemeinderat soll zu einem späteren Zeitpunkt darüber entscheiden. Im ersten Moment habe er sich an einen "Industriebau der 70er Jahre" erinnert gefühlt, bemerkte Jürgen Köttig (MuM). Aber: "Es gibt auch Liebe auf den zweiten Blick." Die Funktionalität stehe im Vordergrund und er könne sich den Kindergartenbetrieb bereits lebhaft vorstellen.

"Es darf noch etwas bunter werden", befand auch Hans-Walter Sonnentag (CDU), sprach aber ansonsten von einem "sehr sinnvollen Konzept". Besonders gut gefalle ihm, dass es eine gemeinsame Küche gebe, sodass nicht alles mehrmals angeschafft werden muss. Sein Fazit, für das Sonnentag einhellig Zustimmung aus dem Räterund erhielt: "Die Kinder werden es genießen, einen so schönen Kindergarten besuchen zu dürfen."