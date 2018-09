Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Zwei Jahre ist es her, dass die Erweiterung des Kindergartens im Stadtteil Mückenloch beschlossen ist. So sollte der dortige Bedarf an Betreuungsplätzen gedeckt werden. Geschehen ist bis heute noch nicht viel. Die Kirchengemeinde fand wegen Haftungsfragen lange keinen Architekten - bis vor einem Jahr. Doch auch seitdem ging es nicht richtig voran.

"Es ist schwierig mit der Kirche", sagte Bürgermeister Frank Volk, ohne ins Detail zu gehen. "Wir rennen uns die Hacken ab." Auch auf RNZ-Nachfrage blieb Volk vage. "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten mit dem Bau beginnen können", erklärte er. Man befinde sich "in enger Abstimmung". Eine Frage ist offenbar, ob die Kommune oder die Kirche den Bauantrag stellen muss. "Die Stadt müsste wie jeder andere Bauherr auch einen Bauantrag stellen", betonte der Rathauschef. "Aber eine Kommune braucht dafür länger als ein privater Bauherr." Eine Lösung für die Kinder und deren Eltern sei jedoch "in Sicht".

Ob die von der Stadt bereitgestellten 150.000 Euro ausreichen, ist unklar. "Wir bauen mit dem Geld der Bürger und der finanzielle Aufwand ist hoch für eine weitere Gruppe", gab Volk zu bedenken. Dies liege auch daran, dass die Anforderungen an Kinderbetreuungseinrichtungen zugenommen haben. Volk unterstrich jedoch, dass die Erweiterung von "elementarer Bedeutung" sei. "Wir werden es schaffen."

Auch Jürgen Rehberger (Freie Wähler) versprühte Optimismus: "Wir hoffen, dass wir die neue Gruppe nächstes Jahr einrichten können", sagte er. "Sonst sind die Kinder schon in der Schule." Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) bezeichnete das Vorhaben als "schweres Geläuf". "Wir kämpfen an harter Front und sind auch ein kleines Stück vorangekommen", meinte er und hoffte auf eine "Lösung bis Jahresende".