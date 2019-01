Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Der Gaiberger Kindergarten "Bergnest" steht erneut vor einem Problem - allerdings diesmal nicht, weil die Kinderzahlen rückläufig sind, sondern weil zu viele Kinder angemeldet werden. Es ist eine unerwartete, aber sehr erfreuliche Entwicklung im Ort. Sah der frühere Bürgermeister Klaus Gärtner für die Zukunft des Kindergartens wegen stetig rückläufiger Kinderzahlen noch schwarz, so macht man sich nun Gedanken über die Erhöhung der Mitarbeiterzahl. Wie kommt’s? Im Kindergarten Bergnest toben derzeit etwa 57 Kinder, durch Neuzugänge werde sich die Zahl bis Ende des Kindergartenjahres auf mindestens 70 Kinder erhöhen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Woher kommt die unerwartete Wende? "Einige Eltern aus anderen Gemeinden haben ihre Kinder in Gaiberg angemeldet", sagte Petra Huber-Dasting, die Leiterin des Kindergartens, dem Gremium. Es seien auch eine oder mehrere Familien nach Gaiberg gezogen, so Huber-Dasting weiter. Hinzu kommt, dass sieben Kinder im Alter von fast drei Jahren im nächsten halben Jahr aufgenommen werden sollen.

Die Entwicklung stellt die Gemeinde vor ein Problem, denn nach der derzeitigen Betriebserlaubnis ist der Kindergarten für 65 Kinder ausgelegt. Momentan gibt es dort zwei Ganztagesgruppen und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. "Wenn wir die Betriebserlaubnis nicht ändern und den Personalschlüssel nicht aufstocken, hat das zur Folge, dass nicht alle angemeldeten Kinder zum gewünschten Termin aufgenommen werden können, weil die genehmigte Kinderzahl beziehungsweise Platzzahl überschritten wird", sagte Bürgermeisterin Müller-Vogel. So weit wird es aber nicht kommen.

Die Gaiberger sind über die wachsenden Zahlen erleichtert. Die Gemeindeverwaltung hat zusammen mit dem Kindergarten folgende Lösung ausgearbeitet: In Zukunft wird es eine statt zwei Ganztagesgruppen geben. Weiterhin soll es zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten geben, die zudem eine Ganztagesbetreuung anbieten sollen, wodurch gemischte Gruppen entstehen.

Somit können in der reinen Ganztagesgruppe 20 Kinder aufgenommen werden und in denen mit den verlängerten Öffnungszeiten samt Ganztagesbetreuung wäre dann jeweils für 22 bis 25 Kinder Platz. Mit der Lösung habe man die Möglichkeit, 40 Ganztageskinder und maximal 30 Kinder mit verlängerten Öffnungszeiten zu betreuen, so Müller-Vogel. Um das umzusetzen, muss der Personalschlüssel angehoben werden.

Einstimmig gab das Gremium einer Ganztagesgruppe und zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten samt Ganztagesbetreuung sowie der Änderung der Betriebserlaubnis spätestens für das Kindergartenjahr 2019/2020 einstimmig grünes Licht. Eine Diskussion brandete nicht auf, die Räte waren vielmehr über die unerwartete Entwicklung froh.