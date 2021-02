Bammental. (bmi) Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen ist der Regenbogen-Kindergarten von einem Corona-Fall betroffen – indirekt auch Bürgermeister Holger Karl. Das erste Mal gab es ein infiziertes Kind in der Gruppe seiner Tochter, nun in der Gruppe seines Sohnes gar eine Corona-Mutante. Deshalb müssen diesmal nicht nur die Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne – also Kinder und Erzieherinnen der Gruppe – sondern zudem deren Haushaltsangehörige. Also auch Rathauschef Karl, dessen Zuhause noch bis zum morgigen Freitag die Schaltzentrale der Gemeinde darstellt. Die gute Nachricht am Mittwoch: "Aus der Gruppe sind alle negativ. Bei den restlichen Kindern laufen die Testungen noch", berichtete Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage. Für Kinder und Erzieher der anderen fünf Kita-Gruppen gebe es aber keine Testpflicht, nur ein Angebot. Kommt kein weiterer Corona-Fall hinzu, öffnet die Kita am Montag wieder.

Update: Mittwoch, 17. Februar 2021, 20.15 Uhr

Untersuchung zur Corona-Mutante läuft noch

Die Einrichtung wurde nach der Ansteckung einer Erzieherin vor zwei Wochen mit einer Virus-Variante ganz geschlossen.

Bammental. (bmi) Der erste Schreck ist verdaut, die Folgemaßnahmen laufen und die Notbetreuung bleibt vorerst für diese Woche ausgesetzt: Zum Corona-Fall mit einer Variante des Virus im Regenbogen-Kindergarten sind am Dienstag neue Details bekannt geworden. Demnach ist die Bammentaler Kita eine von zwei Betreuungseinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis, in der die Ansteckung mit einer Mutante nachgewiesen wurde. Dies teilte Kreissprecher Ralph Adameit der RNZ auf Nachfrage mit. Mit welcher Mutante, bleibt weiter unklar. Die Sequenzierung der Probe stehe noch aus, erst gegen Ende dieser Woche sei mit einem Ergebnis zu rechnen. Insgesamt wurden bisher bei 282 Corona-Fällen im Landkreis Varianten festgestellt.

Am Montag wurde bekannt, dass eine Erzieherin der Bammentaler Einrichtung positiv auf eine Corona-Mutante getestet worden war. Die Einrichtung wurde daraufhin komplett geschlossen. Davon betroffen sind rund 20 Kita-Mitarbeiter und 50 Kinder, welche die dortige Notbetreuung zuletzt besucht hatten. Anders als zunächst verlautbart, stehen jedoch "nur die engen Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie deren Haushaltsangehörige für 14 Tage ab letztem Kontakt zum Indexfall" unter Quarantäne, wie Adameit mitteilte. Dies betrifft vier Mitarbeiter der Kita sowie acht Kinder der Bärengruppe jeweils samt Familie, berichtete Bürgermeister Holger Karl.

Glück im Unglück: Die positiv getestete Mitarbeiterin war zuletzt am Freitag, 5. Februar, in der Einrichtung und an diesem Tag Corona-negativ. Die Quarantäne für die Kontaktpersonen läuft also bereits Ende dieser Woche ab. Adameit: "Alle, die unter Quarantäne stehen, auch die Angehörigen, müssen getestet werden."

Im Lauf der vergangenen Woche waren bei der Erzieherin Symptome aufgetreten, sie wurde daher am Freitag erneut getestet. Die Mutationsmeldung kam am Samstag, so der Kreissprecher. "Der Kindergarten konnte über das Wochenende nicht erreicht werden." So lief am Montag die Betreuung, bis das Amt anrief.

Im Regenbogen-Kindergarten war bereits vor rund zwei Wochen eine Gruppe nach einem Corona-Fall geschlossen – diesmal gleich alle sechs. "Die Vorgehensweise folgt einem Erlass des Sozialministeriums, bei Ausbruchsgeschehen mit Virusvarianten die ganze Einrichtung zu schließen", betont Adameit. Zudem stehen anders als zuvor nicht nur die direkten Kontaktpersonen, sondern deren kompletter Hausstand in Quarantäne – die bei einem Negativ-Test auch nicht verkürzt wird.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 20 Uhr

Kita vorsichtshalber geschlossen wegen Corona-Mutante

Nachdem bekannt wurde, dass sich eine Erzieherin vor zwei Wochen mit einer Variante angesteckt hatte, wurde die Einrichtung komplett geschlossen.

Bammental. (bmi) Eine traurige Premiere: Erstmals ist am Montag in den Orten im direkten Heidelberger Umland die Ansteckung mit einer Variante des Coronavirus in einer Kindertageseinrichtung bekannt geworden. Wie Bammentals Bürgermeister Holger Karl am Abend berichtete, ist eine Erzieherin des Regenbogen-Kindergartens positiv auf eine Corona-Mutante getestet worden und die kommunale Einrichtung für diese Woche komplett geschlossen.

Im Regenbogen-Kindergarten hatte es bereits vor rund zwei Wochen einen Corona-Fall gegeben. Damals war aber "nur" eine der sechs Kita-Gruppen geschlossen worden – diesmal der komplette Betrieb. "Wenn eine mutierte Version des Coronavirus nachgewiesen wird, haben die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus deutlich größeres Ausmaß", erklärt Karl. Die 20 Kita-Mitarbeiter sowie knapp 50 Kinder, die die Einrichtung im Zuge der aktuellen Notbetreuung zuletzt besucht hatten, stehen nun samt ihrer Familien unter Quarantäne.

Die nun positiv-getestete Mitarbeiterin war zuletzt am Freitag, 5. Februar, in der Einrichtung. An diesem Tag wurde sie – wie auch alle anderen Mitarbeiter – negativ auf Corona getestet. "Durch einen privaten Kontakt ist es wenige Tage später dann zur Infektion gekommen", so Karl. Die Erzieherin habe im Lauf der vergangenen Woche Symptome bekommen – und wurde am vergangenen Freitag dann positiv getestet. Wann der Nachweis für die Mutante Bestand und um welche Corona-Variante es sich handelt, war am Montagabend nicht bekannt. Die Kontaktaufnahme vom Gesundheitsamt zum Kindergarten habe über das Wochenende jedenfalls nicht funktioniert, so Karl.

So kam es, dass am Montag die Betreuung in der Kita "normal" startete – bis der Anruf aus dem Gesundheitsamt kam, alle Kinder wie Erzieher nach Hause mussten und seither in Quarantäne sind. "Der letzte mögliche Kontakt zur infizierten Mitarbeiterin ist nun aber bereits zehn bis zwölft Tage her", sagt Karl. Bei allen Erzieherinnen seien zudem vergangene Woche zwei Corona-Schnelltests negativ ausgefallen, sodass der Rathauschef die Wahrscheinlichkeit einer Verbreitung der Mutante in der Kita für gering hält.