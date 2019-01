Ein kleiner Bach fließt am Bammentaler FC-Clubhaus vorbei, das einer "Kita am Wald" weichen soll. Foto: Frenzel

Von Benjamin Miltner

Bammental. Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen der Sportplatz: Mitten im Grün werden bald 75 Kinder den Großteil ihres Tages verbringen. Der Neubau der Kindertagesstätte an der Stelle des jetzigen Clubhauses des FC Victoria im Schwimmbadviertel nimmt so langsam Form an. Über eine Stunde lang stellte das Heidelberger Architekturbüro ap88 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ihren ersten Entwurf für die lang herbeigesehnte Einrichtung vor. Die RNZ gibt einen Überblick.

Das sieht das Konzept vor:

Gut 700 Quadratmeter Baufläche, zwei Geschosse und Platz für je drei Gruppen für zehn Kinder unter und 15 Kinder über drei Jahren - das sind die wichtigsten Kennziffern für die neue Kita, deren Pläne ap88-Geschäftsführer Patrick Lubs vorstellte. In einem zweiten Bauabschnitt könnte die Einrichtung durch einen Anbau im Norden noch einmal zwei oder vier weitere Gruppen erhalten, sofern der Bedarf in der Elsenztalgemeinde weiter steigt. Die "Kita am Wald" verfolgt mit der SRH Neckargemünd als Partner der Gemeinde einen inklusiven Ansatz, bei dem Kinder mit und ohne körperliche oder geistige Einschränkung gemeinsam betreut werden. "Die Nähe zum Wald und zu einem Bach bieten auch aus pädagogischer Sicht ganz tolle Chancen", frohlockte Lubs.

So soll es innen aussehen:

Das Erdgeschoss wird zum Reich der kleinen Kinder, das Obergeschoss zu jenem für die ganz kleinen Kinder. Oben gibt es für die U3-Gruppen Richtung Wald überdachte Terrassen, unten für die Kindergartenkinder einen direkten Zugang zum Außenbereich. Alle Gruppen verfügen über je einen eigenen Gruppen-, Schlaf- und Mehrzweckraum, die U3-Gruppen zudem über einen Wickelraum. Oben gibt es einen großen Besprechungsraum, unten neben Küche und Arbeitsräumen auch einen Mehrzweckraum. Er schließt direkt ans Foyer und kann mit diesem dank mobiler Trennwände für Feste aller Art verbunden werden. Der lange Flur gibt eine klare Struktur; Oberlichter sorgen als "Löcher" für natürlichen Lichteinfall. Die großzügig gestaltete Treppe verbindet nicht nur die beiden Etagen, sondern bietet auch Raum für Sitzpodeste oder Aufführungen. "Hier können die Kinder auf spielerische Art ihren Bewegungsdrang ausleben", meinte Architekt Lubs. Was fehlt, ist ein zentraler Speisesaal. Die Kinder bleiben fürs Essen in ihren Gruppen. "Wir haben uns bewusst gegen einen großen Raum entschieden, um keine unruhigen Situationen entstehen zu lassen", erklärte SRH-Leiter Udo Bohnert.

Ideen für Fassade und Außenbereich:

"Kita am Wald" heißt auch "Kita aus Holz": Es soll definitiv ein Holzbau werden und der "Wohlfühl-Baustoff" sich innen, aber vor allem auch außen an der Fassade abzeichnen. Viele Fenster in verschiedenen Höhen und Formaten in einer verspielten Anordnung bestimmen die zum Sportplatz gewandte Seite, zur Bergseite nach Westen öffnen sich die Räume großflächig. "Wir wollen möglichst viel Wald auch in das Gebäude reinholen", so Patrick Lubs. Gleichzeitig bietet sich im großzügigen Außenbereich viel Platz für die Kinder, sich zwischen Bäumen und Bächlein auszutoben.

Hier gibt es noch Probleme:

Eines vorweg: Der erste Entwurf für die Kita stieß im Gemeinderat auf viel Zustimmung. Dennoch kristallisierten sich in einer langen Diskussion (siehe Artikel rechts) folgende Kritikpunkte und Ängste heraus: Das geplante Flachdach würde zwar optisch gefallen und viel Raum für Fotovoltaikanlagen bieten. So eine Konstruktion wäre aber auch eine perfekte Sammelfläche für Herbstlaub, wie viele Gemeinderäte meinten. Sie befürchteten, dass die Lage und Ausrichtung des Gebäudes kaum direkte Sonneneinstrahlung ermögliche. Rainer Stetzelberger (CDU/BV) machte zudem das Gefälle im Gelände als mögliches weiteres Problem aus.

So geht es jetzt weiter:

Das Architektenbüro nimmt einige "Hausaufgaben" mit und kann seinen Erstentwurf für die Kita nun in den kommenden Monaten verfeinern. Ziel ist es, dass Ende 2019 die vorbereitenden Maßnahmen für die Kita abgeschlossen sind. Dann könnte auch schon das neue FC-Clubhaus stehen, für das die Bauberechtigung bereits vorliegt, und anschließend mit dem Abriss des Vorgängers begonnen werden.