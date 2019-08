Die beiden Bammentaler Kerweborscht-Vereine ziehen nun an einem Strang - nicht nur beim Aufstellen des Kerwebaums. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Bammental. Was für ein Hundewetter zum Kerweauftakt! Man wusste am Samstagnachmittag einfach nicht, ob der aufgeblasene blaue Swimmingpool auf dem Kerweplatz bei der Elsenzhalle schon vorher mit Wasser befüllt war oder ob das Wasser vom Himmel stammte. Im Becken sei vorher schon Wasser gewesen, versicherte Bürgermeister Holger Karl mit einem Augenzwinkern. Nun, dann kam halt noch ein wenig Wasser von oben dazu und das Becken füllte sich weiter. So startete eine Kerwe mit Neuerungen.

Wäre das schlechte Wetter nicht gewesen, hätte man denken können, man sei auf einer Insel irgendwo in der Südsee. Überall standen Palmen, die Buden waren schön dekoriert und der Swimmingpool sorgte zumindest am gestrigen Sonntag bei Sonnenschein doch noch für Erfrischung. Bürgermeister Karl war direkt aus dem Urlaub aus dem Norden zur Kerweeröffnung gekommen. Zahlreiche seiner Kollegen und Ortsvorsteher aus der ganzen Region waren ebenso gekommen wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci und der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte, für den die Kerwe ein "Heimspiel" war.

Bevor Karl mit den Vorsitzenden der Kerweborscht aus der Altstadt und aus Reilsheim, Frank Rudolf und Christian Mergel, mit dem Fassanstich die Kerwe eröffneten, wurde der Kerwebaum aufgestellt. Der etwa zwölf Meter hohe Stamm, an dessen Spitze eine kleine Fichte befestigt war, wollte zunächst nicht in die Halterung. Die Mitglieder der beiden Kerweborscht-Vereine hatten alle Mühe, den Baum sicher zu verankern. Es klappte. Die Besucher applaudierten, bewundernde Blicke wanderten den hohen Kerwebaum empor. Begleitet wurde die Eröffnung von der Feuerwehrkapelle.

Danach folgte der Fassanstich: Mit zwei kräftigen Schlägen platzierte Karl den Zapfhahn im Fass. Das Freibier floss und die Kerwe war offiziell eröffnet. Schöne Stunden und besseres Wetter wünschte Karl allen Teilnehmern und Besuchern. Trotz des schlechten Wetters waren viele Gäste gekommen und ließen sich die Laune nicht verderben.

Die Kerwe von Gemeinde und Kerweborscht-Vereinen wurde dieses Jahr neu gestaltet. Die beiden Kerweborscht-Vereine hatten untereinander eine Rivalität gepflegt, die mit dieser Kerwe nun begraben werde, sagte Frank Rudolf von den Altstadt-Kerweborscht. Gemeinsam würden beide Vereine nun an einem Strang ziehen. Weitere Vereine wurden ins Boot geholt und das Kerwe-Konzept geändert. So wurden gestern die Kerwereden ausschließlich auf dem Kerweplatz gehalten, wo der Umzug endete.

Info: Am Montag geht die Kerwe um 12 Uhr mit dem Rindfleischessen in der Elsenzhalle weiter. Erstmals findet dann von 14 bis 17 Uhr ein Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz statt. Ebenfalls eine Premiere ist der gemeinsame Kerweausklang ebenfalls heute ab 18 Uhr an der Elsenzhalle.