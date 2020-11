Eppelheim. Auch wenn der Einzelhandel weiterhin geöffnet bleibt: Wie reagierten die Geschäfte und – vor allem – die Verbraucher auf den Teil-Lockdown, der von heute an vier Wochen lang einen Großteil des öffentlichen Lebens stilllegt? Kam es wieder zu den berüchtigten Hamsterkäufen? Die RNZ hat sich am Samstag in Eppelheim umgeschaut. Ein Protokoll:

10.30 Uhr, Blumengeschäft am Friedhof: Händedesinfektion am Eingang, Ein- und Ausgang separat. Am Samstag dürfen nur noch zwei Personen im Geschäft sein. Das wird sehr genau genommen. Ab Montag, so erzählte die Verkäuferin, darf sich nur noch ein Kunde im Geschäft aufhalten, wegen der neuen Abstands- und Quadratmetervorgaben, meinte sie.

11.13 Uhr, DM-Markt in der Seestraße: Kein erhöhtes Kundenaufkommen. Hygienemaßnahmen wie gehabt mit Handdesinfektionsspender am Eingang. Nur im Bereich Toilettenpapier gibt es Lücken, ein Palettenplatz ist frei. Hände- und Flächendesinfektionsmittel waren schon vorher nicht gerade üppig vorhanden. Vor allem die kleinen Sprühflaschen für die Handtasche sind Mangelware. Bei Küchenrollen, Tücher Boxen oder Feuchttüchern keine Auffälligkeiten.

11.40 Uhr, Rewe- Markt in der Seestraße: Sehr deutlich sichtbar ist vor dem Eingang der Aufsteller mit den Hygieneregeln platziert. Händedesinfektion im Eingangsbereich und auch Sprühflasche mit Tüchern für Einkaufswagen sind nicht zu übersehen. Bei Backwaren gibt es Lücken, vorwiegend bei den Zutaten für die Weihnachtsbäckerei. Zwei leere Regalreihen gibt es beim Toilettenpapier, genug vorhanden ist dennoch. Es gibt nirgends ein Schild, das die Stückzahl für den Einkauf beschränkt. Beim Blick in die Einkaufswagen sind keine Hamsterkäufe zu erkennen.

12.05 Uhr, Bäckerei Görtz im Rewe-Markt: Zutritt ist nur über den Parkplatz möglich. Innen ist zwischen Markt und Bäckereifläche das Gitter heruntergelassen, sodass die Kunden nicht von zwei Seiten Kunden an die Theke kommen.