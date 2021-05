Gaiberg. (agdo) "Kommt man hier nicht mehr durch?", fragte ein Autofahrer überrascht, als er vor der Absperrung einige Meter vor der evangelischen Kirche stand. Da war er schon weiter gefahren als erlaubt. Eine Autofahrerin aus Ludwigshafen war sogar hinter die Absperrung gefahren, in der Hoffnung doch noch irgendwie durchzukommen – doch keine Chance. Sie musste wieder drehen. Seit gestern ist die Ortsdurchfahrt Gaiberg für den Durchgangsverkehr aufgrund der Straßensanierung für etwa ein Jahr voll gesperrt. Das große Verkehrschaos Montagfrüh in Gaiberg blieb aber aus.

Die meisten Autofahrer waren über die Sperrung informiert oder entdeckten rechtzeitig die am Manfred-Lautenschläger-Kreisel an der Seite stehende Absperrung mit dem Hinweis "Anlieger frei bis Baustelle". Es gab aber auch Autofahrer, die das Schild übersahen und zügig in den Ort hineinfuhren – und sie kamen sogar recht weit. Denn der erste Bauabschnitt fängt erst an der evangelischen Kirche – also mitten im Ort – an. Spätestens dort war die Fahrt aber zu Ende. Ähnlich erging es Autofahrern, die aus Richtung Bammental kamen und – trotz Ampel und Schildern – an der Ecke von Rathaus und evangelischer Kirche anstatt der Beschilderung zu folgen in die Hauptstraße einbogen. Hier war die Fahrt allerdings schnell vorbei und es musste gewendet werden.

Auf der innerörtlichen Umleitung durch Gaiberg verkehren auch die Linienbusse. Fotos: A. Dorn

Ansonsten verlief der Verkehr am ersten Tag der Sperrung relativ ruhig. Die meisten Autofahrer aus Richtung Bammental, Wiesenbach und Neckargemünd, die normalerweise über Gaiberg nach Heidelberg zur Arbeit fahren, kamen von Gauangelloch und fuhren am Manfred-Lautenschläger-Kreisel dann über Lingental in Richtung Leimen weiter.

Die Sperrung der Gaiberger Hauptstraße und die damit verbundene Umleitung war vor allem in Mauer und Gauangelloch spürbar. Auf der offiziellen Umleitungsstrecke waren deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs. Sollte in Gauangelloch jemand schneller als erlaubt gefahren sein, wird er wohl in den nächsten Tagen Post von der Stadt Leimen bekommen. Hier steht nämlich ein mobiler Blitzer (siehe weiterer Artikel).

Andere Autofahrer aus Richtung Bammental nutzten die innerörtliche Umleitung in Gaiberg ab der extra errichteten Ampel am Gaiberger Rathaus und über die Panoramastraße. Diese Möglichkeit ist allerdings nicht zwingend die schnellere, denn durch die einspurige Verkehrsführung und die hierfür notwendige Ampelschaltung stauten sich die Fahrzeuge teilweise weit Richtung Bammental. Geduld war hier gefragt. Auch die Panoramastraße war stärker befahren als üblich, es hielt sich vormittags aber alles in Grenzen.