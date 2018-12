Lobbach-Waldwimmersbach. (cm) Der "Kleinste Weihnachtsmarkt in der Region", wie Bürgermeister Edgar Knecht ihn nannte, ist Geschichte. In diesem Jahr wird es am zweiten Adventswochenende keine Buden in der Rathausstraße des Ortsteils Waldwimmersbach geben. "Wir hatten leider zu wenige Interessenten", bedauert Knecht.

Schon im vergangenen Jahr bestand der Markt nur noch aus etwa einer Handvoll Buden. Dieser war eine private Veranstaltung in einem Hof, wurde aber von der Gemeinde unterstützt. Nach dessen Aus hat der Bürgermeister den Weihnachtsmarkt nun zur Chefsache erklärt: Im kommenden Jahr soll unter Federführung der Gemeinde mit einer Waldweihnacht ein Neustart gelingen.

"Es hätte keinen Sinn mehr gemacht, den Markt fortzuführen", meint Rathauschef Knecht. Für das bisherige Konzept habe das Interesse auch bei den Vereinen nachgelassen. Mit diesem Problem ist Lobbach bei Weitem nicht alleine. Auch in anderen Dörfern können sich Vereine nicht mehr an Weihnachtsmärkten beteiligen, weil sich nicht genügend Helfer finden. Dies war auch zum Beispiel in Neckarsteinach mit ein Grund für die Neuausrichtung des dortigen Marktes.

In Lobbach plant man nun schon den Neustart. "Ich nehme das selbst in die Hand", sagt Knecht. Eine Waldweihnacht - ähnlich wie es sie in Wilhelmsfeld gibt - soll es werden. Es ist eine Idee aus seinem Bürgermeisterwahlkampf, die Knecht nun aufgreift. "Es ist mal etwas Anderes", sagt er und hofft, dass sich die Gemeinde damit von den zahlreichen traditionellen Weihnachtsmärkten in der Umgebung abheben kann - in Lobbach fehlt diese Tradition nämlich. Die Veranstaltung soll an einer Hütte im Wald stattfinden - wo genau, wird noch festgelegt. "Es soll richtig heimelig werden", sagt der Bürgermeister.

Denkbar sei zum Beispiel eine Fackelwanderung. Für dieses Jahr sei es leider zu kurzfristig gewesen, diese Idee umzusetzen. Die Planungen für das kommende Jahr sollen schon nach Ostern beginnen. Dann will der Bürgermeister alle Interessierten zu einem ersten Runden Tisch aufrufen, bei dem auch Ort, Datum und Zeit festgelegt werden - wenn es genügend Interessenten gibt.

Immerhin: Der Advent geht nicht ganz im Lobbach unter. In Lobenfeld baut der Männergesangverein bei seinem "Singen am Weihnachtsbaum" auf dem Louryplatz am Samstag, 8. Dezember, eine Bude auf. Und auch an Heiligabend wird es einen Stand geben, wenn der Waldwimmersbacher Musikverein am Weihnachtsbaum spielt.