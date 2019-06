Von Nicolas Lewe

Bammental. Wer an Pfingsten das "Pfingstwunder" sucht, wird in der katholischen Kirche in Bammental fündig. Der Künstler Valentin Feuerstein (1917-1999) hat hier wie an vielen weiteren Orten in der Region rund um Heidelberg seinen Fuß- oder vielmehr Handabdruck als Glasmaler hinterlassen. In seinem Fensterzyklus in Bammental wird das "Pfingstwunder" anschaulich dargestellt, es ist sozusagen zum Greifen nah.

Karl Endisch ist Pfarrer in Bammental. Foto: Alex

Pfarrer Karl Endisch ist stolz, dieses Werk in "seiner" Kirche zu wissen. Und er kann einiges zu dessen Geschichte und Symbolik erzählen, wie sich im Gespräch mit der RNZ zeigt. Feuerstein selbst habe er im Gegensatz zu dessen Sohn Christoph zwar nie selbst persönlich kennengelernt, erzählt der 69-Jährige. Nachdem er 2005 - sechs Jahre nach dem Tod des Künstlers - nach Stationen in Karlsruhe und Freiburg sein Amt in Bammental antrat, habe er aber vieles über das Werk Feuersteins erfahren.

Die katholische Kirche in Bammental wurde in den Jahren 1912 bis 1914 errichtet. 1977 wurde das Gotteshaus um einen Anbau erweitert. Hier befindet sich auch Feuersteins Pfingstfenster, das in den Jahren 1978/79 entstand. Hierfür habe der Künstler laut Endisch in enger Absprache mit dem damaligen Pfarrer Josef Schauber zusammengearbeitet. "Zu sehen ist die Geistsendung", erklärt der Kirchenmann, was sich dem Betrachter im markanten Mittelteil des Zyklus offenbart. Unschwer zu erkennen seien die Jünger mit Maria, der Mutter Jesu. Feuersteins Bildnis zeige sie nach der Rückkehr vom Ölberg, wie es in der ersten Apostelgeschichte, Vers 12 bis 14, beschrieben wird: "Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück." Dort verharrten die Jünger, wie es weiter heißt, "einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern".

Valentin Feuersteins Lebenswerk war die Ausgestaltung von Kirchen, sagt Pfarrer Karl Endisch und weist darauf hin, dass der 1917 in Neckarsteinach geborene Künstler unter anderem auch in den beiden Wiesenbacher Kirchen Fensterzyklen geschaffen hat. Das Wandrelief am Hochaltar in der katholischen Kirche in Gaiberg sei ebenfalls ein Werk Feuersteins. Und, wer sich auf seine Spuren begibt, trifft auch in den evangelischen Kirchen in Neckargemünd und Dilsberg auf Glasmalereien des Künstlers. Ein Altarbild aus seiner Hand ist zudem in der katholischen Kirche St. Paul in Heidelberg zu sehen. "Er war im Krieg", erinnert Endisch und glaubt, dass dies den jungen Valentin Feuerstein in seinem späteren Schaffen maßgeblich beeinflusst hat. Aufgewachsen war Feuerstein in einer katholischen Familie als Sohn eines Malermeisters. Er absolvierte eine Malerlehre, wurde 1938 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und diente im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe. Stationiert in München studierte er an der Akademie der Bildenden Künste und arbeitete nach Kriegsende als Restaurator. Zunehmend trat dabei das eigene künstlerische Schaffen in den Vordergrund. Durch die Kunst- und Glasmalerei in Kirchen fand er seinen ganz eigenen Zugang zu Gott. Feuersteins Schaffenskraft reichte weit über die Grenzen der Region Heidelberg hinaus: Fenster von ihm sind unter anderem im Ulmer und im Freiburger Münster zu sehen. 1990 wurde er für sein künstlerisches Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 1999 starb Valentin Feuerstein im Alter von 82 Jahren in Heidelberg. lew

In allen vier Himmelsrichtungen sind die Jünger Jesu in Feuersteins Pfingstfenster von jeweils drei kreisförmigen Medaillons umgeben. "Das links sind muslimische Zeichen, unten asiatische Religionen und rechts Naturreligionen", erklärt Endisch. Der Kreis ganz oben stehe für Jahwe, also für den Gott Israels. Das Symbol links oben gehe auf das Altgriechische zurück, wo X und P die Anfangsbuchstaben des Namens Jesus Christus sind. Das hebräische Zeichen rechts oben symbolisiere den Heiligen Geist.

"Der Geist ist lebendig über allen Religionen", fasst Endisch eine der Hauptaussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) zusammen. Das "Pfingstwunder" von Valentin Feuerstein bringe diese Botschaft klar zur Geltung. "In jeder Religion ist ein Funke göttlichen Lichts", so Endisch. Und auch diesen Funken habe der Künstler aufgegriffen. "Es sind die himmlischen Flammen, die über die Jünger herabkommen", beschreibt der Pfarrer diese optisch eindrucksvolle Version der Pfingstbotschaft.

Wer sich mit der Geschichte der katholischen Kirche St. Dionys in Bammental beschäftigt, für den sind die Recherchen von Günther Wüst der Grundstein. Der Wiesenbacher Historiker forschte zum 100. Jubiläum der Kirche im Jahr 2012 in den Archiven der Gemeinde und brachte Erstaunliches zutage. Demzufolge waren es um 1900 die damals knapp 200 in Bammental lebenden Katholiken, die den Anstoß zum Bau einer katholischen Kirche gaben.

Eindrucksvoll thront die katholische Kirche St. Dionys seit 1914 über Bammental. Foto: Alex

Sie gründeten einen Kapellenbauverein und hatten, so Wüst, "ein kleines Kirchlein vor Augen". 1901 schrieben sie einen Brief an das Ordinariat in Freiburg. Der Inhalt: Man habe bereits 337 Mark gesammelt und bitte um "die Unterstützung unseres Eifers". Die Antwort aus Freiburg fiel positiv aus, 1000 Mark versprach das Ordinariat zum Kauf eines Bauplatzes. 1902 erwarb der Verein damit ein Grundstück an der heutigen Gaiberger Straße, wo die Kirche entstehen sollte. Es wurde ein Kirchenfonds eingerichtet, der 1909 ein Vermögen von über 22.000 Mark aufwies. Mit dem Geld wuchsen auch die Ansprüche. Von einem "kleinen Kirchlein" war längst keine Rede mehr. 1912 wurde dem Finanzierungsplan zugestimmt, nachdem die Gesamtkosten für den Kirchenbau auf 45.000 Mark beziffert worden waren.

Am 14. Juli 1912 erfolgte dann die Grundsteinlegung. Die Architekten entschieden sich für eine Mischung aus Barock und Jugendstil. Im Juni 1914 erfolgte die Kirchweihe. In den folgenden 30 Jahren wuchs die katholische Gemeinde stetig, erlebte aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Flüchtlingszustrom einen derart großen Zuwachs, dass ab 1963 vehement auf eine Vergrößerung der Kirche gedrängt wurde. In Bammental lebten zu dieser Zeit fast 1100 Katholiken. Jedoch sollte es noch bis 1975 dauern, ehe mit dem Anbau begonnen wurde. Am Palmsonntag 1977 konnte dann der Einzug in die erweiterte Kirche erfolgen. Der Altar wurde neu aufgestellt und der in Mannheim geborene Weihbischof Wolfgang Kirchgässner übernahm die festliche Einweihung.

Im Jahr darauf begann Valentin Feuerstein mit seinem Fensterzyklus im Anbau der Kirche, in deren Mittelpunkt er das "Pfingstwunder" stellte. 1979 vollendete er sein künstlerisches Werk in der katholischen Kirche Bammental.