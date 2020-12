Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Die Beschreibung "Intensivpatient" trifft den Gesundheitszustand des Sandhäuser Waldes wohl recht gut. Und zwar nicht nur wegen der rapide ansteigenden Zahl an absterbenden Bäumen, sondern auch wegen des hohen Personalaufwands, der mit seiner Pflege verbunden ist. Das lässt sich aus der Präsentation von Forstbezirksleiter Philipp Schweigler in der Festhalle schließen, in der er den Gemeinderäten den aktuellen Zustand des Gemeindewaldes erläuterte. "Den Kiefern und weiteren Baumarten geht es schlecht", so Schweigler. "Das sind nicht nur einzelne, sondern es tritt wirklich flächig auf."

Räte wollen weniger Nutzwald Mit zahlreichen Fragen und Anregungen reagierten die Gemeinderäte auf die Präsentation des Forstbezirksleiters Philipp Schweigler (vgl. Artikel rechts). Dabei ging es unter anderem um die mögliche Einbindung von Bürgern in aufwendige Pflegearbeiten, um eine neue Form der Waldbewirtschaftung und um Kritik am Vorgehen mit dem gerade erst ausgewiesenen Naturschutzgebiet "Brühlwegdüne". "Vor fünf Jahren haben wir uns noch geärgert, dass der Wald keine Erträge abwirft, dann haben wir uns gefreut auf Null herauszukommen", sagte Lars Albrecht (CDU) mit Blick auf den Wandel im Forsthaushalt (vgl. "Forst 2021"). "Und die letzten Jahre wird das Defizit immer größer." Er warb dafür, "Geld in die Hand zu nehmen, neue Bäume zu setzen und tote zu fällen". So wollte er von Schweigler wissen, wie viel Wald man in einem Jahr pflanzen kann und was das kostet. "Ein Hektar pro Jahr sollte machbar sein", entgegnete der Fachmann, "das kostet etwa 40.000 bis 50.000 Euro pro Hektar, bis er fertig ist und man den Zaun abbauen kann". Besonders sorgfältig mit den Zahlen und Fakten zum Forst beschäftigt hatte sich Georg Diem (FDP). "Unser Holzboden steht zu 51 Prozent auf Dünenfläche", hob er hervor, "das ist wirtschaftlich sehr wenig attraktiv". Er warf in Schweiglers Richtung die Frage auf, ob es nicht "Zeit zum Umdenken auf eine Dauerwaldbewirtschaftung" sei; bisher herrscht wie in ganz Deutschland auch in Sandhausen die Betriebsform eines auf Holzernte ausgerichteten Altersklassenwaldes vor. Mit einem Dauerwald verband Diem "eine wirkliche Priorisierung von Naherholung und Ökologie", zumal man damit "bestens gerüstet" für "Krisenereignisse wie Dürren" sei. Dazu erklärte Schweigler: "Ob Dauerwald oder Altersklassenwald, das ist nicht die Frage, die wir uns zurzeit stellen. Sondern zurzeit brennt das Dach, das müssen wir zuerst lösen." Beate Würzer (GAL) würde das "Ziel der Herstellung eines lichten Kiefernwaldes aufgeben". Vielmehr solle man auf diesen Fläche auf die "offenbar entwicklungsfähige Naturverjüngung" setzen. Ähnlich wie Diem sah auch Würzer gute Gründe für "einen Paradigmenwechsel: weg vom Wald als alleinig ökonomischem Produkt, hin zur ganzheitlichen Betrachtung des Waldes als Dauerwald". Dieser sei auch in der Lage, "enorme Mengen an CO2 zu binden". Zudem könnte aus ihrer Sicht "bürgerschaftliches Engagement positiv genutzt werden", um die Waldarbeiter bei der Beseitigung der schädlichen Kermesbeere zu unterstützen. Auch sprach sich Würzer dafür aus, Bürgern zweimal jährlich "forstliche Waldbegehungen" anzubieten. Dafür zeigte sich Schweigler ebenso offen wie für eine Bekämpfung der Kermesbeere mit Ehrenamtlichen. Auch für Thomas Schulzes (SPD) Fraktion ist "die Naherholungs- und Klimaschutzfunktion unseres Waldes schon lange am wichtigsten". Daher könnten sie die Aussage über eine "zweitrangige Nutzfunktion" unterstreichen. Um den Wald "zukunftsfähig" umzubauen, nehme man höhere Kosten durch mehr Pflegeaufwand in Kauf. Als "Lichtblick" bezeichnete Schulz, dass sich die Verjüngungsvorräte vermehrt haben. Auch er warb für einen "Waldumbau mit einer besseren Durchmischung der verschiedenen Baumarten".

Bei seinem Besuch zeigte er den Räten – die allesamt die Gesundheit des Sandhäuser Waldes spürbar umtreibt – auch einen Zehnjahresplan auf, anhand dessen die "Nachhaltigkeit sichergestellt" werden soll. Dazu merkte er angesichts des "katastrophalen" Forst-Zustands gleich an, dass diese Planung mit "zwei bis drei Fragezeichen" zu verstehen sei.

"Von normalen Zeiten sind wir in der Rheinebene weit entfernt", fand Schweigler drastische Worte. Analog zum Klimawandel befinde sich insbesondere auch der Wald der Hopfengemeinde "in einem dramatisch sich verändernden Prozess". Mit Blick auf eine längerfristige Planung zur nachhaltigen Bewirtschaftung – durch die "nicht mehr Holz aus dem Wald genommen werden soll als nachwächst" – gestand der Fachmann, dass "das Ziel leider nicht klar ist". Zu dynamisch sei die Klimaveränderung der vergangenen Jahre und daraus resultierend auch jener Wandel im Forst. Eine entsprechend "große Herausforderung" sei zurzeit diese Planung.

Beispiele für ebenjene Dynamik hatte Schweigler auch parat: Eine Grafik zeigte die Anteile der verschiedenen Baumarten im Gemeindewald, wonach nur 13 Prozent aus Buchen bestehen. "Vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, die Buche ist ein Hoffnungsträger", so Schweigler über die Baumart, die "nicht nur hier leidet, sondern zum Beispiel auch im Kraichgau". Oder die Kiefer, deren Anteil 2009 noch 80 Prozent ausgemacht hatte – jetzt sind es 58 Prozent: "So einen schnellen Rückgang habe ich noch nie erlebt." Die Hoffnungen bremsen musste er auch bezüglich der immer stärker nachgefragten Robinie, die "eigentlich eine der wärme- und trockenresistenten Arten" sei: "Aber hier auf den Sandböden ist sie auch nicht wirklich stabil. Auch dahinter müssen wir also leider ein Fragezeichen setzen."

Ebenso eindrucksvoll belegen die Zahlen des Holzeinschlags seit 2010 die Probleme: 7700 Erntefestmeter in zehn Jahren waren geplant, tatsächlich wurden über 9000 Erntefestmeter gefällt. "Der Schadholzanteil betrug die letzten vier Jahre 100 Prozent", erklärte Schweigler, "kein gesunder Baum wurde umgesägt". In Sandhausen wirke sich besonders "die enge Verzahnung von Wald und Bebauung" aus, sodass durch die sogenannte Verkehrssicherungspflicht ständig beschädigte Bäume in der Nähe von Straßen und Gebäuden gefällt werden müssten. "Der Wald wird eigentlich betreut wie ein Park, da wird sich fast um jeden Baum gekümmert."

Die wichtigsten Zahlen des Betriebsplans für das Forstwirtschaftsjahr 2021 (alle Angaben in Euro): Einnahmen Ernte: 25.300 Kulturen: 3300 Erholungsvorsorge: 5400 Gesamt:34.000 Ausgaben Ernte: 62.350 Kulturen: 72.000 Waldschutz: 16.100 Bestandspflege: 2400 Erschließung: 3000 Erholungsvorsorge: 4000 Gemeinkosten: 18.950 Verwaltungskosten: 24.800 Gesamt: 203.600

Dabei ließ Schweigler auch durchblicken, dass dies für eine "extreme Arbeitsbelastung" sorge, die "kaum zu schaffen" sei. Entsprechend "hohe Kosten" werde künftig allein die Verkehrssicherung verursachen. Probleme bereiteten auch die sich stark ausbreitende und junge Bäume überschattende Kermesbeere, ebenso wie Maikäfer beziehungsweise deren Larven – beides könne nur mit hohem Aufwand beseitigt werden.

Im Zuge der "Verjüngungsplanung" sollen 22,6 Hektar "junger Wald den alten ablösen", wie es der Bezirksleiter ausdrückte. Die zunächst im Plan vorgesehenen 3,3 Hektar an neu anzubauendem Wald würden aber nicht ausreichen, meint er. Allein im nächsten Jahr sollen auf einem Hektar 5200 Bäume gepflanzt werden: Traubeneiche, Roteiche, Hainbuche, Winterlinde und Feldahorn gehören zu den Arten, denen die Experten unter Berücksichtigung eines immer wärmeren und trockeneren Klimas eine besonders hohe Stabilität zutrauen.

Ebenfalls im nächsten Jahr soll auf 7,1 Hektar "Kultursicherung" stattfinden: Dazu gehöre etwa die händische Beseitigung der Kermesbeere. Unterm Strich steht im Forsthaushalt 2021 ein Minus von 170.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Zehnjahresplanung für den Wald ebenso wie dem Forsthaushalt einstimmig zu.