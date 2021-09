Von Sabrina Lehr

Nußloch/Berlin. Einmal nach Herzenslust den Kanzlerkandidaten alle Fragen stellen, die einem auf der Seele brennen – davon dürften aktuell in Deutschland viele Menschen träumen. Keana muss das nicht mehr. Jüngst konnte die neunjährige Nußlocherin gemeinsam mit 15 weiteren Schülern aus der ganzen Bundesrepublik Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet eine Stunde lang Löcher in den Bauch fragen. Die Schülerin ist nämlich Teilnehmerin der Fernsehsendung "Kannste Kanzleramt?", die der Sender Sat.1 am Donnerstag ausstrahlt.

Das Konzept der Sendung ist einfach: Die Kanzlerkandidaten werden buchstäblich zurück in die Schule geschickt und müssen sich jeweils eine Stunde lang den Fragen von Acht- bis 13-Jährigen aus ganz Deutschland stellen – und zwar im Klassenzimmer. Danach machten es die Kinder wie die Lehrer und stellen den Kanzlerkandidaten ein Zeugnis aus.

Keana fühlte den Politikern auf den Zahn. Foto: SAT.1/Andre Kowalski

Wie das ausfällt, darf Keana zwar vor der Sendung nicht verraten, wohl aber einen Einblick geben, was sie von den Politikern wissen wollte: So fragte sie Olaf Scholz, wie gut sein Englisch sei – auf Englisch, denn als Schülerin des Englischen Instituts in Heidelberg beherrscht die Nußlocherin die Sprache fließend. "Er spricht gut", sagt die Neunjährige, die zugibt, vor der Sendung etwas aufgeregt gewesen zu sein. Von Annalena Baerbock wollte sie wissen, wovor diese am meisten Angst hat. Armin Laschet fragte sie, ob er die bei Kindern im Homeschooling entstandenen Wissenslücken füllen wolle oder nicht. Die Antworten bleiben bis zur Ausstrahlung geheim, aber eines verrät sie: "Erst hat Herr Laschet ganz lange geredet und dann erst die Frage beantwortet." Die Fragen hätten sich alle Kinder selbst ausgedacht, von der Produktionsfirma habe es hierzu keine Vorgaben gegeben.

Und wie kommt eine neunjährige Schülerin dazu, im Fernsehen Politiker auszufragen? Das Interesse ist Keana gewissermaßen in die Wiege gelegt: Ihre Mutter ist Politikwissenschaftlerin, die Politik seit jeher Thema in ihrem Elternhaus. So ist es wohl kein Wunder, dass die Neunjährige, die kommende Woche in die fünfte Klasse kommt, sich schon als Grundschülerin mithilfe von Kindernachrichten informierte und äußerte, gerne einmal an einem TV-Format mit Politikern teilnehmen zu wollen. Im Internet stieß ihre Mutter dann auf den "Kannste Kanzleramt?"-Aufruf – und dachte direkt an ihre Tochter. Der Rest ist Geschichte.

Also ging es für das Mutter-Tochter-Gespann Ende Juli für eine Woche und Mitte August für fünf weitere Tage nach Berlin, wo die Sendung in der Tesla-Gemeinschaftsschule gedreht wurde. Aber nicht nur das: Neben der Politiker-Fragestunde besichtigten die Kinder die Hauptstadt, fuhren an den Wannsee und besuchten Museen. "Es war toll", sagt Keana im Rückblick auf Berlin.

Und wer hat sie persönlich am meisten überzeugt? "Olaf Scholz und Annalena Baerbock waren besonders nett", findet Keana. Armin Laschet sei "okay" gewesen, im Gegensatz zu seinen Kontrahenten um die Kanzlerschaft habe er aber "fast nie gelächelt". Ihren Favoriten oder ihre Favoritin verrät sie aber nicht: "Die Wahl ist geheim", sagt die Schülerin mit schelmischem Grinsen.

Neben der aufregenden Erfahrung nimmt sie indes gemeinsame Fotos mit Scholz und Baerbock sowie ein Autogramm von Laschet mit – und eine Erkenntnis. "Eigentlich wollte ich später etwas Künstlerisches beruflich machen. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden."

Info: "Kannste Kanzleramt?" wird am Donnerstag, 9. September, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.