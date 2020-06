Meckesheim.(lew) Als "im Großen und Ganzen entspannt" bewertete Bürgermeister Maik Brandt die Kriminalstatistik 2019 für Meckesheim, welche Kriminalhauptkommissar Gerhard Mackert in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte. Wie der Leiter des übergeordneten Reviers Neckargemünd berichtete, hat sich die Zahl der Straftaten in Meckesheim im Vergleich zu 2018 nicht verändert. Die gleichbleibende Menge von 195 Straftaten liege zudem unterhalb des Fünf-Jahres-Durchschnitts von 203 Straftaten pro Jahr. 2015 waren es sogar einmal 270 Straftaten gewesen, 2017 hingegen "nur" 163.

Für 2019 freute sich Mackert über elf mehr aufgeklärte Fälle als im Vorjahr. 108 im Jahr 2019 stehen hier 97 im Jahr 2018 gegenüber, was logischerweise eine für die Statistik so wichtige Erhöhung der Aufklärungsquote zur Folge hat: 55,4 Prozent (2018: 49,7 Prozent). Im gesamten Polizeirevier Neckargemünd habe die Quote übrigens sogar bei 59,5 Prozent gelegen, so Mackert.

Einen "signifikanten Zuwachs" habe man in Meckesheim im Bereich Körperverletzungen beobachtet. 27 Fälle (2018: 20), die vor allem auf Gewalt unter Jugendlichen zurückzuführen seien, bezeichnete der Kriminalhauptkommissar als alarmierend. Und auch bei den Rauschgiftdelikten habe es 2019 einen Anstieg gegeben. Ein besonderes Vorkommnis sei dabei Anfang Juni die Enttarnung einer professionellen Indoor-Anlage für den Anbau von Marihuana gewesen, so Mackert, der mit seiner Anmerkung "sehr hochwertig" für Schmunzeln im Räterund sorgte. Ein 47-Jähriger müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Rauschgiftgesetz verantworten.

Im Deliktbereich Betrug, Fälschungen und Internetkriminalität gab Mackert indes zu, sich mit seinen Prognosen geirrt zu haben. Wie berichtet hatte der Neckargemünder Revierleiter hier einen Zuwachs angekündigt, tatsächlich habe es aber sogar einen Rückgang gegeben. "Zu verdanken ist das auch unseren Präventionsmaßnahmen", freute sich Mackert.

Zudem erinnerte er auch noch einmal an die brennenden Hütten in Meckesheim, Mönchzell, Eschelbronn und Wiesenbach, die im Frühjahr 2019 für Aufsehen gesorgt hatten. Relativ schnell habe die Polizei in Richtung Brandstiftung ermittelt und die Täter letztlich auch dingfest gemacht. Sie sind inzwischen verurteilt.

Der Gemeinderat nutzte die Gelegenheit, um sich für die geleistete Polizeiarbeit im Revier zu bedanken. Auf Nachfrage von Hans-Jürgen Moos (SPD) versprach Mackert, die "dünne Personaldichte" in Meckesheim aufzustocken. Zwei aktuell fehlende Stellen sollen ausgeschrieben werden. "Ich bin zuversichtlich, dass wir sie auch besetzen können", beendete Mackert seinen Vortrag wie er ihn begonnen hatte: mit einer positiven Nachricht.