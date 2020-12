Von Christoph Moll

Region Heidelberg.Nein, 2020 war nicht alles schlimm. Das Jahr war auch zum Schmunzeln, wie diese Meldungen zeigen:

> Vergessliche Stadträte: Der Vollzugsdienst in Neckargemünd verteilt im Januar Knöllchen an Stadträte, die im Hof des Rathauses parken. Dass dies verboten ist, hatten sie selbst beschlossen.

> Baggernder Anwohner: Ein Anwohner in Kleingemünd baggert im Januar nach einem kaputten Rohr. Das Ergebnis: Der Gehweg stürzt ein, die Straße droht nachzurutschen. Der Schaden: fünfstellig.

> Böse Überraschung: Eine Bammentalerin traut im Februar ihren Augen nicht. In einer Jacke aus China steckt im Futter ein vertrockneter Frosch.

> Rätselhafte Aktion: Im März pflanzen Unbekannte im Walter-Reinhard-Stadion Blumen und ein Bäumchen in den Rasen. Der Hintergrund bleibt unklar.

> Vergessenes Kreuz: In Mauer meldet ein Kirchendiener im März ein Kruzifix als gestohlen. Es lag allerdings im Keller.

> Einsame Bürgermeisterin: Patricia Rebmann sitzt im März alleine im Eppelheimer Ratssaal. Alle Stadträte bleiben wegen der Pandemie daheim.

> Gefragtes Klopapier: Im März ist Toilettenpapier in vielen Supermärkten ausverkauft und in öffentlichen Toiletten fehlt es. Wo es noch welches gibt, kostet eine Packung teilweise über acht Euro.

> Kreativer Bäcker:In Gaiberg gibt’s im April Amerikaner mit Zuckerguss-Maske.

> Abgesagte Kerwe: Eine Seite im sozialen Netzwerk Instagram verkündet im April die Absage der Kerwe in Sandhausen. Bürgermeister Georg Kletti erstattet Anzeige. Später wird die Kerwe aber auch offiziell abgesagt.

> Vermasselte Auftritte: In Leimen soll zweimal die Show "Pasion de Buena Vista" zu sehen sein. Die Stadt versäumt es aber, dafür die Festhalle zu mieten.

> Rasante Fahrt: Mit einem Gokart rast ein Mann im Juni durch Bammental.

> Beschirmter Baum: An der B 45 bei Neckargemünd zieht ein Sonnenschirm im Sommer die Blicke auf sich. Er schützt einen jungen Baum vorm Vertrocknen.

> Hungrige Diebe: Im Juli machen Einbrecher Nußloch beim Fußballverein in Nußloch ungewöhnliche Beute. Sie lassen 230 Bratwürste, zehn Kilo Dosenwurst und zwei Kilo Kaffee mitgehen.

> Sicheres Geld: Um Viren den Garaus zu machen, packen die Fährleute am Neckarhäuserhof Münzgeld in Quarantäne.

> Dankbarer Kandidat:SPD-Vize Kevin Kühnert erhält im Juli bei der Bürgermeisterwahl in Spechbach eine Stimme. Er bedankt sich via Twitter für 0,11 Prozent.

> Gutes Ende: Ein Paar aus Gaiberg wird im August in Australien vermisst. Es hatte aber nur keinen Handyempfang.

> Falsche Alarme:Ammoniak-Alarm wird im September in Eppelheim ausgelöst. Der Gestank kommt aber aus dem Kanal. In Dossenheim trifft ein Bagger ein Stromkabel – und keine Bombe, wie es erst heißt.

> Neue Schilder: Heiligkreuzsteinach hat seit dem Sommer neue Verkehrsschilder. Diese warnen vor kreuzenden Pferden.

> Heißer Kühlschrank: In Leimen eilt die Feuerwehr im September zu einem Kühlschrank. Aus diesem schlagen Flammen.

> Flexible Feuerwehrfrau: Von einer Hochzeit zum Löscheinsatz – so ergeht es einer Feuerwehrfrau in Nußloch im Oktober. Sie löscht einen Mülleimerbrand.

> Abgelehnter Funkmast:Weil der Neckarsteinacher Stadtteil Grein im Funkloch liegt, will die Telekom einen Mobilfunkmast errichten. Die Mehrheit der Bürger stimmt aber im November dagegen.

Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten

Das Jahr 2020 bringt der Region gute Nachrichten, aber leider auch schlechte. Eine Auswahl:

Gute Nachrichten

> Mutige Lebensretter: Im Leimener Stadtteil St. Ilgen holen zwei Männer im Februar einen 82-Jährigen aus einem brennenden Keller.

> Fleißige Erntehelfer: Weil Saisonarbeiter wegen der Corona-Pandemie nicht einreisen dürfen, fehlen auf dem Spargelhof Köllner in Sandhausen im Frühjahr die Erntehelfer. Die RNZ berichtet – und es melden sich zahlreiche Freiwillige, die die Spargelernte retten.

> Wiedereröffnete Supermärkte: Im April wird der Einkaufsmarkt in Wilhelmsfeld wiedereröffnet, im September folgt jener in Heiligkreuzsteinach.

> Sichere Straße: Im August werden an der Landesstraße L600 zwischen Gaiberg und Leimen-Lingental Rasengittersteine verlegt, die das ausgefahrene Bankett stabilisieren sollen. Seither ereignen sich keine schweren Unfälle mehr.

> Großer Zusammenhalt: Überall in der Region kommt es im Frühjahr zu Corona-Solidaritätsaktionen. Es werden zum Beispiel Alltagsmasken genäht und Initiativen gehen für Senioren einkaufen.

Schlechte Nachrichten

> Schlimme Unfälle: Im Februar wird in Dossenheim eine elfjährige Fahrradfahrerin von einem Auto angefahren und stirbt. Im März verunglückt ein 18-jähriger Autofahrer bei Heiligkreuzsteinach tödlich. Ebenfalls dort kommt es im Juli zu einer furchtbaren Serie: Auf der Landesstraße L535 sterben ein erst 16-jähriger Motorradfahrer und ein 59-jähriger Biker. Und auch in Meckesheim stirbt im November ein Motorradfahrer.

> Schreckliche Brände: Im April stirbt in Eppelheim ein 83-Jähriger bei einem Hausbrand. Beim Brand eines Wohncontainers in Meckesheim kommen im August zwei Männer ums Leben.

> Angekündigtes Ende: HeidelbergCement gibt im September bekannt, dass der Abbau in Nußloch und die Produktion in Leimen bis 2023 stillgelegt werden.

> Folgenreiche Corona-Ausbrüche: In den Pflegeheimen "Neckargemünder Hof" und Anna-Scherer-Haus in Bammental kommt es im Herbst und Winter zu großen Corona-Ausbrüchen. Rund 20 infizierte Bewohner sterben.

> Abgelehnte Bewerbung: Im Dezember wird bekannt, dass es keine Gartenschau in Leimen und Nußloch geben wird.

Einfach tierisch, dieses Jahr

Diese Tiere sorgen 2020 in der Region für Schlagzeilen:

> Hunde: Im März treiben zwei streunende Hunde bei Heiligkreuzsteinach ihr Unwesen. Im September zerlegt der Vierbeiner von David Faulhaber das Bücherregal des Dossenheimer Bürgermeisters. Im selben Monat zerbeißt in einer Straßenbahn in Leimen ein Pitbull einem Malteser mehrere Knochen und es wird entschieden, dass die beiden Kampfhunde eingeschläfert werden, die 2019 einen 15-Jährigen in St. Ilgen attackiert hatten. In Wiesenbach hetzt im Oktober ein Hund ein Reh durch den Ort und im Dezember werden dort Hunde im Wald ausgesetzt. Und im Juni erschießt die Polizei in Dossenheim einen Schäferhund nach einem Angriff auf eine Joggerin.

> Tauben: Unbekannte setzen im Mai bei Kleintierzüchtern in Meckesheim mehrere Taubenküken aus. Sie werden gerettet.

> Katzen: Feuerwehren müssen mehrere Stubentiger retten. Im August verkeilt sich eine übermütige Katze in Eppelheim in einem Fenster, im Oktober sind zwei Katzen in Dossenheim in einer verqualmten Wohnung gefangen. Und im Dezember hängt ein Vierbeiner in Neckargemünd in einem Rohr fest.

> Schafe: Weil Spielplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt sind, mähen Schafe in St. Ilgen im April den Rasen.

> Engerlinge: Die Käferlarven machen sich in Sandhausen breit und verhindern im Mai die Pflanzung von 3000 Bäumen.

> Wildschweine: Im Mai müssen in Neckargemünd Straßen und die Bahnlinie wegen verirrter Wildsäue gesperrt werden.

> Schwäne: Im Mai bekommt das Paar Nelli und Nelson in Neckargemünd Nachwuchs. Sieben Küken schlüpfen.

> Rehe: In vielen Orten retten Förster und Jäher Kitze in Feldern vor Mähmaschinen. Zwei verwaiste Jungrehe werden in Gaiberg großgezogen – Gretel und Wilhelm werden im Oktober ausgewildert.

> Luchs: Das seltene Tier zog, wie im Frühjahr bekannt wird, durch Gaiberg und wurde von einer Wildkamera aufgenommen. Es reißt ein Reh und ein Schaf.

> Augustfliegen: Im August gibt’s in Neckargemünd an der Elsenz ein Spektakel. Die Eintagsfliegen sorgen für einen Anblick wie bei einem Schneesturm.

> Bienenwölfe: Die Wespenart macht sich im August in Schönau breit. Im Stadtzentrum summt es gewaltig.

> Tigermücken: Im September werden die gefährlichen Stechmücken in Meckesheim entdeckt. Eine Spezialfirma soll die Ausbreitung verhindern.

> Maus: Eine Maus in einem Verteilerkasten löst im Oktober einen großflächigen Stromausfall im Elsenztal aus.

> Igel: Im Oktober bleibt in Bammental ein Igel in einem Zaun stecken. Er hatte sich zu viel Winterspeck angefuttert.

> Krabbe: Im Dezember läuft eine Krabbe durch Sandhausen. Herkunft: unklar.

Drei Wahlen, zwei Wechsel

Drei Wahlen und zwei neue Bürgermeister: Das ist die Bilanz des Wahljahrs in der Region.

> In Schönau tritt im Januar Matthias Frick (parteilos, unterstützt von der CDU) die Nachfolge von Marcus Zeitler (CDU) an. Frick hatte sich im November 2019 im zweiten Wahlgang gegen vier Mitbewerber durchgesetzt.

> In Mauer sorgt die Bürgermeisterwahl im März für großes Aufsehen. Es treten zehn Kandidaten an – sieben davon von der Satire-Partei "Die Partei". Und diese sorgen bei der Kandidatenvorstellung für einen Eklat. Mit ihren Vorträgen treiben sie die Zuhörer in Scharen aus der Halle. Für Wirbel sorgt auch eine SMS von Amtsinhaber John Ehret (parteilos), der hinter der Kandidatur seiner Stellvertreterin Heike Kramer den Ex-Bürgermeister und jetzigen Sinsheimer OB Jörg Albrecht vermutet. Ehret gewinnt am Ende mit 60 Prozent.

> In Spechbach setzt sich Werner Braun (Freie Wähler) im Juli gleich im ersten Wahlgang mit 52 Prozent gegen zwei Mitbewerber durch. Er tritt die Nachfolge von Guntram Zimmermann (SPD) an, der nach 24 Jahren in den Ruhestand geht.

> In Heiligkreuzsteinach jubelt Sieglinde Pfahl (CDU) im Oktober über 96 Prozent. Die Bürgermeisterin bleibt im Amt. Was wenig überraschend ist: Denn niemand hat es gewagt, gegen die seit acht Jahren amtierende Rathauschefin zu kandidieren.