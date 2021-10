Von Thomas Frenzel

Leimen. Shisha-Bar vertagt, Einfamilienbleibe neben Gemeindehaus genehmigt, Bürgerunmut angehört, Bürgerinformation angekündigt. All das geschah am Donnerstagabend im Ferdinand-Reidel-Saal des neuen Rathauses. In rekordverdächtiger Kürze von knapp 15 Minuten ging dort der öffentliche Teil der Technischen Ausschusssitzung über die Bühne, deren Teilnehmer Oberbürgermeister Hans D. Reinwald ganz herzlich begrüßt hatte.

Shisha-Bar

Erst gab es einen Eigentümerwechsel, dann eine Bauvoranfrage: Das Café Behr am Georgiplatz, ehemals Schween, soll – wie berichtet – in eine Stätte für Wasserpfeifengenuss umgewandelt werden. Dazu sollte der Ausschuss die sanierungsrechtliche Genehmigung erteilen, wogegen – rein rechtlich – auch kein Kraut gewachsen ist. Es gibt keinen Bebauungsplan, alles richtet sich gemäß Paragraf 34 nach der Umgebungsbebauung, die aktuelle "Gaststätte" würde durch eine neue abgelöst und das Sanierungsziel der Innenstadtbelebung wäre auch gewahrt, schließlich könnte – bei sich abzeichnender Café-Aufgabe – Leerstand drohen. Das war vom Bauamt zu hören. Aber: Die Angelegenheit schlägt "sehr hohe Wellen" und "entspricht nicht meinen Vorstellungen von Innenstadtbelebung", machte der OB deutlich. Ganz im Gegenteil, er befürchtet ein sogenanntes "Trading down", einen Imageverlust mit Langzeitwirkung.

An drohenden Leerstand mochte Nathalie Müller (CDU) nicht glauben. Die gut vernetzte Rätin verwies auf die "Buschtrommeln", wonach es nicht nur Shisha-, sondern auch andere Interessenten an den Café-Räumlichkeiten gäbe. Der OB bestätigte derartige "Hintergrundgespräche". Vom Prinzip Hoffnung sprach denn auch Wolfgang Stern (CDU), zumal das Verweigern einer sanierungsrechtlichen Genehmigung laut OB juristisch angreifbar wäre. Darauf hatte auch Klaus Feuchter (FDP) verwiesen, der sich von einer Shisha-Bar ebenfalls nicht begeistert zeigte.

Die Tür zum Vertagen des Shisha-Themas – das Motto: vielleicht gibt es ja doch noch einen ernsthaften anderen Interessenten – öffnete eine Information des Bauamtes: Die Gewerbeaufsicht habe bezüglich der Shisha-Bar ein Gutachten zur erwarteten Lärmentwicklung angefordert und das stehe noch aus. Dieses Gutachten solle erst noch abgewartet werden, plädierte der OB unwidersprochen für die Vertagung.

Flaches Garagendach

Leimbachstraße 18. Das ist in St. Ilgen gleich neben dem neuen evangelischen Gemeindehaus. Auf der Freifläche soll ein Einfamilienhaus gebaut werden, verrieten die dürftigen Sitzungsunterlagen, wozu es – wegen des dortigen Sanierungsgebiets – auch der sanierungsrechtlichen Genehmigung bedarf. Diese wurde einstimmig erteilt unter jener Maßgabe, die vom OB skizziert wurde: Die geplante Garage soll ein Flachdach erhalten, das sich dann auch begrünen lasse.

Ärger im Bubenwingert

Einwendungen von Angrenzern liegen vor, gesammelte Unterschriften wurden auch den Ratsfraktionen zugestellt: Im Bubenwingert soll nach Eigentümerwechsel auf ein zweigeschossiges Wohnhaus ein drittes Geschoss mit Pultdach gesattelt werden. Aus Sicht einer Nachbarin, die sich in der Ausschusssitzung zu Wort meldete, drohe Leimens begehrter Hanglage ein gravierender Wandel hin zu hohen Wohnklötzen. Ihr Appell: Die Stadt möge einen Bebauungsplan aufstellen, der die Bauhöhen regelt. Andernfalls könne das kritisierte Bauvorhaben zu einem Präzedenzfall werden, der den Charakter des Wohngebiets ändere. Der OB attestierte der Sprecherin, die Sensibilität sei bekannt und das Baugesuch auch Gegenstand der nicht-öffentlichen Beratungen.

Information zur Gasleitung

Die "Süddeutsche Erdgasleitung", die der Gasnetzbetreiber "terranets bw" bis 2026 vom hessischen Lampertheim bis zum bayerischen Bissingen vergraben will, verläuft auch über Leimener Gemarkung. Eine Bürgerinformation dazu wird es laut OB am 8. November um 19 Uhr im Rosesaal des Bürgerhauses am alten Stadttor geben. Er hoffe auf viele Bürger, sagte Reinwald. Jenseits dessen und in kleinerem Kreise soll es auch eine spezielle Information für betroffene Winzer geben sowie für betroffene Landwirte, wie FDP-Feuchter einwarf.