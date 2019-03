Bammental. (cm) Die Baustelle in der Industriestraße biegt mit mehreren Monaten Verspätung auf die Zielgerade ein. Und das bekamen am Montag die Autofahrer zu spüren: Denn der Abschnitt zwischen dem Feuerwehrhaus und der Friedensbrücke, der bislang noch in Richtung Neckargemünd befahren werden konnte, wurde voll gesperrt. Der komplette Verkehr muss nun durch die Hauptstraße fließen.

So ganz ohne Vorwarnung kam die Sperrung nicht. Dass es hier nach der Winterpause weiter geht, deutete sich an. Seit Anfang März wird der neue Fuß- und Radweg asphaltiert. Am Montag folgte dann die Vollsperrung, die nach Angaben der Gemeinde voraussichtlich bis zum 7. April bestehen bleiben muss. Bis dahin soll der Asphalt der Fahrbahn aufgebracht sein. Die Einmündung der Industriestraße nach der Bahnunterführung bekommt auch eine neue Deckschicht. Hier wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Ab dem 8. April wird dann der Bereich der Unterführung für voraussichtlich eine Woche bis zum 12. April voll gesperrt. Das Industriegebiet ist allerdings laut Gemeinde durchgehend erreichbar.