In beide Richtungen ist die Kreisstraße 4160 bis Januar geöffnet. Foto: Alex

Bammental. (bmi) Das Warten hat ein Ende: Früher als erwartet läuft in der Industriestraße der Verkehr wieder normal - und zwar endlich in beide Fahrtrichtungen. Die Fahrbahn ist provisorisch asphaltiert und über den Jahreswechsel bis zum 21. Januar frei befahrbar. Dann geht der erste Bauabschnitt der Sanierung der Kreisstraße K4160 in den Endspurt - und mit der freien Fahrt ist es dann wieder vorbei.

Zunächst geht es für rund vier Wochen zurück zur Einbahnstraßen-Lösung in Richtung Neckargemünd. Danach kommt es für die Abfräse- und Asphaltarbeiten sogar zu einer dreiwöchigen Vollsperrung. Die Bammentaler sollten ihren "Weihnachtsfrieden" auf der Baustelle also umso mehr genießen.