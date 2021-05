Meckesheim. (lesa) 24 Minuten dauert die Fahrt vom Heidelberger bis zum Sinsheimer Hauptbahnhof mit dem Regionalexpress. Normalerweise. Peter Mattern brauchte am Freitag über drei Stunden. Weil der 68-Jährige nach einem Verspätungs- und Ausfallchaos unfreiwillig in Meckesheim strandete. Was den gebürtigen Bammentaler daran besonders stört: "Es gab keinen Schienenersatzverkehr und keine richtigen Aussagen, was Sache ist", ärgert er sich und fügt an: "So was Extremes habe ich noch nie erlebt."

Was war passiert? "Ich bin um 16.49 Uhr in den Regionalexpress Richtung Heilbronn eingestiegen", schildert Mattern. Kurz vor dem Halt in Neckargemünd sei aber die Durchsage ertönt, dass der Zug nicht über Sinsheim, sondern über Eberbach fahre. "Dann bin ich in Neckargemünd raus und mit der S-Bahn nach Meckesheim", so der 68-Jährige. Dort kam er für eineinhalb Stunden weder vor, noch zurück: "Ein Zug nach dem anderen ist ausgefallen", sagt er. Während rund 50 Personen auf Anschlusszüge und Informationen gewartet hätten, seien Erstere gar nicht und Letztere nur spärlich eingetrudelt. "Es hieß immer Verspätung, Verspätung und irgendwann Ausfall", bemängelt der 68-Jährige. "So ein Chaos!"

Nach einer Anfrage der RNZ bei der Bahn ist nun klar: Auslöser von Matterns Odyssee war "eine Oberleitungsstörung auf der Strecke Heidelberg Hauptbahnhof Richtung Eppingen sowie eine Weichenstörung im angrenzenden Bereich". Und wieso ließ die Bahn die Fahrgäste buchstäblich im Regen stehen, ohne einen Schienenersatzverkehr einzurichten? Grundsätzlich werde dies immer versucht, wenn absehbar sei, dass eine Störung "längerfristig" sei, betont eine Bahnsprecherin und erklärt: "Bei der Störung am Freitag konnte leider kurzfristig kein Ersatzverkehr eingerichtet werden, da davon auszugehen war, dass der Zugverkehr wieder kurzfristig aufgenommen werden konnte."

Wieder aufgenommen worden ist der Verkehr in Fahrtrichtung Sinsheim um 19 Uhr. Die Betonung hierbei liegt jedoch auf "Richtung": "Der Zug fuhr nur nach Hoffenheim", berichtet Mattern. Er nahm ihn trotzdem, ebenso wie diverse Leidensgenossen am Meckesheimer Bahnhof. In Hoffenheim angekommen blieb ihm weiteres Warten aber erspart. "Ich bin nach Hause getrampt", schmunzelt er. Eine "hilfsbereite Autofahrerin" habe nach rund zehn Minuten des Wartens angehalten und ihn bis vor seine Haustüre gebracht. Als er sie aufschloss, war es 20 Uhr.