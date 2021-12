Das „Sonnenquartier“ in Kleingemünd. Foto: Alex

Die „Erlbrunner Höhe“ in Wilhelmsfeld. Foto: Alex

Region Heidelberg. (luw) Der Bundestag hat am Freitag die "einrichtungsbezogene Impfpflicht" für Gesundheitspersonal auf den Weg gebracht. Damit müssen ab Mitte März unter anderem in Senioren- und Pflegeheimen sämtliche Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft sein. Die RNZ hat bei zwei Trägern von Einrichtungen rund um Heidelberg nachgefragt, was sie davon halten.

Jörn Fuchs. Foto: Steffen Fuchs

> Jörn Fuchs von den Paritätischen Sozialdiensten hält diesen Schritt "für zu kurz gedacht". Der Geschäftsführer des Trägers, der unter anderem für das Bammentaler Anna-Scherer-Haus und für die Seniorenresidenz Sonnenquartier in Neckargemünd-Kleingemünd verantwortlich ist, hat insbesondere die ohnehin schon angespannte Personallage im Pflegebereich im Blick: "Wir müssen befürchten, dass dadurch ein gewisser Prozentsatz unserer Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis beenden wird." Fuchs verweist auf die Impfquote von über 90 Prozent in den Einrichtungen unter seiner Verantwortung: "Selbst wenn nur fünf Prozent der Mitarbeiter künftig fehlen, bereitet uns das Schwierigkeiten." Zudem sieht er diese begrenzte Impfpflicht als "Misstrauensbekundung ausgerechnet gegenüber denjenigen, die sich seit zwei Jahren an vorderster Front in dieser Pandemie abmühen".

Als gelernter Jurist stehe er aber auch mit einer allgemeinen Impfpflicht "auf Kriegsfuß" und kritisiert, dass dieses Gesetz nun "ohne größere politische Diskussion" beschlossen worden sei. Außerdem gibt Fuchs zu bedenken: "Wir sehen auch, dass Geimpfte und sogar ,Geboosterte’ erkranken und das Virus weitergeben." Deshalb sei man bei seiner gemeinnützigen Trägergesellschaft mit Sitz in Heidelberg "Verfechter der Testpflicht für alle", das "Herauspicken einzelner Gruppen" für die Impfpflicht hat für ihn auch "etwas von Aktionismus". "Spannende Fragen" würden sich mit der Umsetzung des Gesetzes spätestens im nächsten Frühjahr stellen: "Wie gehen wir als Arbeitgeber damit um? Gibt es Anzeigepflichten?"

Heidi Farrenkopf. Foto: privat

> Heidi Farrenkopf von der Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg hält auch nichts von der Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Die Geschäftsführerin des unter anderem für das Hanna-und-Simeon-Heim und das Haus Stephanus in Dossenheim sowie die Erlbrunner Höhe in Wilhelmsfeld zuständigen Trägers hätte sich mehr Offenheit von den politischen Entscheidungsträgern gewünscht: "Man hätte den Mut aufbringen und klar sagen sollen: Das ist der erste Schritt und danach kommt mit der allgemeinen Impfpflicht der zweite Schritt." So allerdings bangt sie ebenfalls um die personellen Kapazitäten der Einrichtungen: "Wenn schon klar wäre, dass später sowieso eine Impfpflicht für alle kommt, bestünde nicht die Gefahr, dass uns Personal verloren geht."

Ähnlich wie Fuchs erinnert Farrenkopf daran, "dass in diesen Beruf doch ohnehin nur Menschen gehen, die sich um die vulnerable Gruppe sorgen". Dies untermauere auch die Impfquote von mindestens 85 Prozent in den Einrichtungen ihres Trägerverbunds – und damit sei der Anteil der Geimpften hier schon jetzt deutlich über dem Durchschnitt der gesamten Gesellschaft. So werde diese begrenzte Impfpflicht aus ihrer Sicht nicht ausreichen: "Es sind ja offenbar nicht nur die vulnerablen Gruppen, die derzeit mit Infektionen die Kliniken belegen."

Auch Farrenkopf erwartet in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Klarheit seitens der Politik über die Auswirkungen der neuen Regelung auf die alltägliche Praxis: "Nach meinem derzeitigen Stand müssen wir die ungeimpften Mitarbeitenden an das Gesundheitsamt oder eine andere zuständige Stelle melden – diese entscheiden dann über ein Betretungsverbot für die jeweilige Einrichtung." Was dann geschehe, sei noch unklar: "Wird die Person gekündigt? Müssen wir ihr Gehalt weiterzahlen?"...